Туристическая компания «Натали турс» приостановила свою деятельность
Об этом говорится в сообщении на её сайте. С 30 июня были прекращены чартеры, а в июле объявлено об аннулировании всех туров. Компания испытывала финансовые трудности, что её руководство объясняло неправильной оценкой денежных потоков и сокращением спроса на туры в Европу.
20 июля прокуратура Москвы заявила о начале проверки и потребовала возбудить уголовное дело в отношении «Натали турс».
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.