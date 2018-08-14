Cуд штата Нью-Мексико оставил на свободе пятерых человек, подозреваемых в жестоком обращении с 11 детьми

Cуд американского штата Нью-Мексико оставил на свободе пятерых человек, подозреваемых в жестоком обращении с 11 детьми.

Обвиняемые должны предоставить залог в размере около 20 тысяч долларов для каждого, носить электронные браслеты и еженедельно отмечаться в полиции, передает Fox News. Прокуратура требовала продления ареста без права освобождения под залог. По данным Си-эн-эн в материалах суда имеется предостережение о том, что если обвиняемых отпустить, они с большой долей вероятности могут совершить новые преступления, о чем свидетельствуют их планы организовать стрельбу в одной из американских школ. Однако, судья Сара Бакус аргументировала свой отказ тем, что нет доказательств опасности этих людей для общества и даже для упомянутых детей.

11 истощенных и одетых в рубище несовершеннолетних в возрасте от 1 до 15 лет были обнаружены в начале августа в ходе обысков в Нью-Мексико. Их родителями, как установили позже, являлись Сирадж Ваххадж, его жена, две сестры, а также некий Лукас Мортен, приехавшие некоторое время назад из штата Джорджия. По некоторым данным, детей обучали стрелять из огнестрельного оружия, подготавливая к нападению на учителей и полицейских.

Кроме того, в ходе обысков в одном из туннелей было обнаружено тело 4-летнего мальчика. По данным СМИ, участников тоталитарной секты подозревают в его ритуальном убийстве.