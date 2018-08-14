Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Его сумма 716 миллиардов долларов – это на 4 процента больше, чем предусмотренные ассигнования на текущий год. Выступая на церемонии подписания на военной базе, Дональд Трамп высказался за увеличение военного бюджета страны.

Среди прочего он предусматривает меры по противодействию влиянию России. В частности, на вооружение американской армии планируется поставить новые типы ядерных зарядов, продолжится финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, предусмотрена помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от Москвы. Кроме того, замораживается сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Он предусматривает наблюдательные полёты военных над территориями США и России. Вашингтон обвиняет Москву в том, что она не выполняет условия Договора, в Москве это отрицают.

«Вашингтон проводит линию на расшатывание сложившейся системы договорённостей по контролю над вооружениями», — прокомментировал ситуацию заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передаёт Интерфакс.