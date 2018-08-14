Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Его сумма 716 миллиардов долларов – это на 4 процента больше, чем предусмотренные ассигнования на текущий год. Выступая на церемонии подписания на военной базе, Дональд Трамп высказался за увеличение военного бюджета страны.
Среди прочего он предусматривает меры по противодействию влиянию России. В частности, на вооружение американской армии планируется поставить новые типы ядерных зарядов, продолжится финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, предусмотрена помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от Москвы. Кроме того, замораживается сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Он предусматривает наблюдательные полёты военных над территориями США и России. Вашингтон обвиняет Москву в том, что она не выполняет условия Договора, в Москве это отрицают.
«Вашингтон проводит линию на расшатывание сложившейся системы договорённостей по контролю над вооружениями», — прокомментировал ситуацию заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передаёт Интерфакс.
Комментарии5
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vaka257 14 августа 2018 | 11:07
С гонкой вооружений Вас,Владимир Владимирович....Денег в России не будет хватать на всё.При Ельцине даже не заикались ,что пенсии надо отменить,и не боялись говорить,даже на ТВ,что "банду Ельцина" под суд...
politroller 14 августа 2018 | 11:15
vaka257: оборонка лоббирует трампа, путин всего лишь повод, не обольщайтесь )
vbgolub 14 августа 2018 | 11:17
vaka257: Не хватает ума все-таки у Путина и историю учил плохо. У СССР при наличии союзников из стран Варшавского договора пупок развязался в гонке вооружений. А Россия, гораздо более слабая, чем СССР, теперь по желанию Путина ввязалась в одиночку в гонку вооружений с США и всеми странами НАТО. Итог очевиден - полное обнищание населения, вплоть до развала страны. Американцы, конечно, народ жалостливый. Опять чем-то будут подкармливать наш народ, вроде ножек Буша в прошлом, чтобы полностью не вымер (:.
i_one_off 14 августа 2018 | 11:20
vaka257:
Какая гонка? Инвалида с автогонщиком?
Бюджет РФ на 2018 год:
"В проекте, одобренном правительством, прогнозируемые доходы в 2018 году должны были составить 15 трлн 182 млрд руб., расходы - 16 трлн 515 млрд руб. К третьему чтению в Госдуме доходы были увеличены до 15 трлн 258 млрд руб., расходы - до 16 трлн 529 млрд руб" (http://tass.ru/info/4679765)
Оборонный бюджет США более, чем в два раза, превышает весь бюджет России.
kara 14 августа 2018 | 11:09
так на этих новостях рубль вырос?
вот только Эхо про это ни слова