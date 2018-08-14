Певица Земфира объявила о планах записи нового альбома
На своей страничке в Фэйсбуке Земфира не сообщила каких-либо подробностей, отметив, что концертные выступления её сейчас не привлекают. Последний студийный альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел 5 лет назад.
Комментарии4
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alaska 14 августа 2018 | 10:43
А остальные певцы и певицы?
cromwel 14 августа 2018 | 11:04
Да она в принципе уже некому не интересна. Последние ее песенки безвкусица
speculyant 14 августа 2018 | 11:12
Афигенная новость!!! Ух ты!!! Вот это да!!! Как же изменится наша жизнь!!!! Почему не на первых полосах всех мировых газет???!!!
velbkeirf1 14 августа 2018 | 11:22
все таки пуля попала в левую мышцу