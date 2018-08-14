Американский банк «Морган Стэнли» отказался от покупки торгового комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге
Американский банк «Морган Стэнли» отказался от покупки торгового комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге из-за рисков, связанных с грядущими санкциями. Об этом пишет газета Ведомости" со ссылкой на двух партнёров компании и консультантов, работающих с этим объектом. Это может быть первая крупная сорванная сделка в сфере недвижимости из-за новых ограничений США. Впрочем, ещё один собеседник издания сказал, что решение принималось месяц назад, то есть, ещё до объявления о новых санкциях, а на сделку в целом повлияло ухудшение отношений между двумя странами.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bozk 14 августа 2018 | 10:40
Потом дешевле купит.
vinidbi 14 августа 2018 | 10:45
bozk: Токсичный актив может купить только полностью умалишенный инвестор!!!
arye_11 14 августа 2018 | 10:53
vinidbi:
Ага-ага...
Клиенты что-то чуют нехорошее и отказываются от круизных билетов на "Титаник", а судовладелец их уговаривает не терять будущую выгоду".
Тьфу на вас с вашей "выгодой", жизнь и здоровье дороже.
dataan 14 августа 2018 | 11:10
Ну надоже?! Ну как же мы теперь без банка «Морган Стэнли» ?! :))))))))))
Лохи пиндосовские. Китайцы уже договора готовят на этот центр.
sceptik 14 августа 2018 | 11:13
dataan: //Китайцы уже договора готовят на этот центр.//
Радуешься, что продается страна китайцам?
dataan 14 августа 2018 | 11:22
sceptik: По твоему я должен плакать что навсегда китайцам продаю наши родные любимые нефть и газ? :))))))))))))
gad123 14 августа 2018 | 11:13
vinidbi: А всякие " пятёрочки" , "домики в деревне" и всякие разные-Работают ЕЩЁ? Они попадают под санкций и первые на выход!
snikkersnepper 14 августа 2018 | 10:44
Экономический блок ЭМ в своем репертуаре. Главное - сделать боевую стойку на слово "санкции", а там хоть трава не расти.
Кстати, заметили, что сегодняшним утром на Эхе впервые нет ни слова про курс доллара? Догадываетесь, почему? Совершенно правильно догадываетесь...
sceptik 14 августа 2018 | 11:08
snikkersnepper: и почему? Неужели курс снизился? А ЦБ об этом не знает.
dataan 14 августа 2018 | 11:14
sceptik: Ты не поверишь, но пропиндосовская истерика закончилась, и бакс валится до своих разумных пределов. Как говорится, баксовая шавка должна знать свое место. :)
vaka257 14 августа 2018 | 10:45
Санкции ещё не вступили в силу,но дают уже о себе знать...На следующей неделе доллар будет уже все 70...
dataan 14 августа 2018 | 11:25
vaka257: Ты поздновато укакался :))))))))))))))))
Бухаешь наверно долго. Пару дней назад твой комент наверно имел бы какой то смысл. :)
vaka257 14 августа 2018 | 10:55
Ведущие банки, такие как Bank of America, JPMorgan , Morgan Stanley, UBS и многие другие рекомендуют своим клиентам избавляться от вкладов в рубли и ценные бумаги РФ.
Грядет нечто очень интересное...
gad123 14 августа 2018 | 11:17
vaka257: Надо понимать, что нынешние санкций будут пострашнее отключения от банковской системы СВИФТ!!!! Скорость "падения" увеличится многократно..
oneoretwo 14 августа 2018 | 11:02
...пральна: иметь денежные дела с бандитами и кидальщиками - себе дороже...
vblack 14 августа 2018 | 11:04
До объявления но во время подготовки. Мог ведь кто-нибуть из банка на эхо зайти и узнать.
kryimzdick 14 августа 2018 | 11:08
До 1914 года роскошные офисы были в Петербурге у Сименс, Зингер и так далее
gad123 14 августа 2018 | 11:21
kryimzdick: А сегодня у пуТэна, вроТэнгергов, сраЧкина и им подобных, и не только в столицах , но и по всей стране!!