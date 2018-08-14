Американский банк «Морган Стэнли» отказался от покупки торгового комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге из-за рисков, связанных с грядущими санкциями. Об этом пишет газета Ведомости" со ссылкой на двух партнёров компании и консультантов, работающих с этим объектом. Это может быть первая крупная сорванная сделка в сфере недвижимости из-за новых ограничений США. Впрочем, ещё один собеседник издания сказал, что решение принималось месяц назад, то есть, ещё до объявления о новых санкциях, а на сделку в целом повлияло ухудшение отношений между двумя странами.