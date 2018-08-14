Мэр Москвы Сергей Собянин высказался за то, чтобы в такси работали только водители с российскими правами
Таксисты-мигранты, работающие с национальными водительскими документами, создают дополнительные проблемы, говорится на странице Собянина в интернете.
Он считает, что в связи с этим необходимо внести поправки в федеральное законодательство.
Комментарии12
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piter_ug 14 августа 2018 | 10:40
//работали только водители с российскими правами//
Ага, а оленеводы работали только в тундре.
vinidbi 14 августа 2018 | 10:43
piter_ug: В принципе здравое предложение- только почему такси-а не всего общественного транспорта???
opiatnovyi63 14 августа 2018 | 10:57
vinidbi: Да, и только на наших отечественных авто-телегах!
opiatnovyi63 14 августа 2018 | 10:59
opiatnovyi63: Можно подумать, что российские права образец знаний и дисциплинированности!
gordy 14 августа 2018 | 11:07
Ко времени: пошлину на российские права повысили?
zztop1960 14 августа 2018 | 11:05
vinidbi: И в ЕС принять закон , что российские права не действительны , пусть россияне до границы едут , а дальше по ЕС пешком , а дальнобойщики на тачках свой товар толкают по Европе
aleksandr39 14 августа 2018 | 10:40
Собянин заявил что мэром Москвы должен быть только коренной москвич ,а не выходцы из Югры .
zztop1960 14 августа 2018 | 10:54
Rusland , Rusland über alles!
cromwel 14 августа 2018 | 11:01
Лучше бы мэром Москвы избирали москвича а не предназначали оленевода. А то что он устромл нам " цивилизованное" такси так это его вина. Наверно это взгляд на такси из тундры
a_111111 14 августа 2018 | 11:03
А как получилось что это не так?!
Пусть ответит тот кто так сделал!
oneoretwo 14 августа 2018 | 11:12
...аленевод, пдд - это международный документ, для сведения... куда ты лезешь со своих нарт ? вы что, хотите всё-таки добиться непризнания остальной планетой российских лицензий на право управления авто ?
rom8883 14 августа 2018 | 11:14
В Японии понаехавшим наниматель обязан платить больше чем местным. Очень помогает.