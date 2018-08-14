Легковой автомобиль врезался сегодня утром в ограждение у здания парламента Великобритании

По последним данным, пострадали несколько прохожих. Водитель был задержан. Полиция сообщила, что её действия во время инцидента рассматриваются, как контртеррористическая операция. На близлежащих улицах выставлены полицейские кордоны, на месте работают десятки сотрудников правоохранительных органов.