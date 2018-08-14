Легковой автомобиль врезался сегодня утром в ограждение у здания парламента Великобритании
По последним данным, пострадали несколько прохожих. Водитель был задержан. Полиция сообщила, что её действия во время инцидента рассматриваются, как контртеррористическая операция. На близлежащих улицах выставлены полицейские кордоны, на месте работают десятки сотрудников правоохранительных органов.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
komiccap_nkvd 14 августа 2018 | 10:43
вот что бывает когда две партии узурпируют власть.
пожелаем успехов народу Британии в их борьбе против режима
liberastanakol 14 августа 2018 | 10:57
Астанавите хтонить Путена!
sg96 14 августа 2018 | 11:01
Опять хайли- схуяйли?
piterjanis 14 августа 2018 | 11:15
Сегодня мы все "ограждение у здания парламента Великобритании"