Защита бывшего гендиректора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского заявила отвод следователю
Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», находящийся на заседании Басманного суда в Москве, адвокаты считают, что следователь не обнаружил подлог протокола допроса одного из свидетелей. Накануне Малобродский подал заявление в Следственный комитет об отводе следственной группы, а также заявление в ФСБ России о преступлениях.
В свою очередь следователь Павел Васильев назвал это измышлениями защиты и сказал, что такого в принципе не может быть.
Судья Артур Карпов в удовлетворении ходатайства отказал.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 14 августа 2018 | 10:51
Разреши человеку быть скотом - и он радостно бросится в стойло, но будет все отлично понимать краем сознания, мы в этом смысле ребята тренированные.
yralez 14 августа 2018 | 11:03
Уголовное дело следак должен получить........уже в отношении себя.