Защита бывшего гендиректора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского заявила отвод следователю

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», находящийся на заседании Басманного суда в Москве, адвокаты считают, что следователь не обнаружил подлог протокола допроса одного из свидетелей. Накануне Малобродский подал заявление в Следственный комитет об отводе следственной группы, а также заявление в ФСБ России о преступлениях.

В свою очередь следователь Павел Васильев назвал это измышлениями защиты и сказал, что такого в принципе не может быть.

Судья Артур Карпов в удовлетворении ходатайства отказал.