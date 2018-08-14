В Российской Премьер Лиге завершился 3-й тур

По итогам которого единоличным лидером стал Зенит из Санкт-Петербурга.

Футболисты Зенита после разгрома в Минске пребывали не в лучшем настроении. Но 0-4 в Лиге Европы от Динамо нужно было до поры до времени забыть. И сосредоточиться на внутреннем Чемпионате.

Что и удалось сделать подопечным Сергея Семака. В Казани клуб из Санкт-Петербурга проявил характер. Даже удаление Кузяева не помешало Зениту спустя 5 минут забить Рубину победный гол. Отличился Ерохин. И одержать третью подряд победу в турнире.

Питерцы с 9-ю очками лидируют в Чемпионате. На втором месте Спартак, у которого 7 очков. По 6 набрали Ростов, Оренбург и Краснодар.

Накануне краснодарцы переиграли на выезде Уфу 1-0.