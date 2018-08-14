Дебаты между кандидатами в мэры Москвы стартуют с сегодняшнего дня
Они будут проходить на каналах «Москва 24» и «Москва Доверие». В них, однако, не будет участвовать действующий мэр Сергей Собянин. Странным такое решение назвал в эфире «Эха Москвы» другой кандидат, представитель КПРФ Вадим Кумин. Кумин подтвердил, что намерен участвовать в дебатах. Он собирается использовать любую возможность донести свою позицию до избирателя.
Комментарии18
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grablu_rossiu 14 августа 2018 | 10:10
А косноязычный чукча отказался))))))))))
m_doc 14 августа 2018 | 10:14
grablu_rossiu: Настоятельно рекомендую послушать вчерашний "Подъём" с Доренко на ГМ, прямо в тему. Признаться, я его не шибко жалую, но вчера был просто блеск.
kochar 14 августа 2018 | 10:18
grablu_rossiu: Ему там делать нечего.После первого вопроса опозорится.
vaka257 14 августа 2018 | 10:12
Какие дебаты,если Собянин от них отказался?!Считает ,что не царское это дело с холопами разговоры вести...
vsehporvem 14 августа 2018 | 10:18
vaka257: Это не просто холопы, это холопы-нищеброды с портами! О чем с ними говорить?
zkotor 14 августа 2018 | 10:20
vaka257: особо противно, что вся эта "новая элита" - как правило генетические потомки шариковых, воспитанных подворотней
romantik56 14 августа 2018 | 10:15
Дебаты между теми, кому не быть никогда мэром...
ly4_sveta 14 августа 2018 | 11:20
romantik56: А «победит» тот, кто не дебатировал!?
Удивительная страна...
vsehporvem 14 августа 2018 | 10:15
Отлично! Каждый кандидат перед началом выступления обязан доложить что лично он сделал для Москвы!
cromwel 14 августа 2018 | 11:06
vsehporvem: скорее доложить как он любит собянина
zkotor 14 августа 2018 | 10:16
Куклы Карабаса будут на потеху публике мутузить друг друга, а победит в этих "выборах" безусловно Карабас. Песенку А. Макаревича "Марионетки" освежите в памяти, кто забыл
ulagai 14 августа 2018 | 10:18
В срашном поединке сойдутся "дурилки картонные".
cobakevich 14 августа 2018 | 10:21
Один хрен будет Собянин - как царь повелел.
Вот развели демагогию , вы - быдло !
blindpew_33 14 августа 2018 | 10:57
"Странным такое решение назвал в эфире «Эха Москвы» другой кандидат, представитель КПРФ Вадим Кумин."
И чего в этом странного?
Кумин прикидывается дурачком или девственницей?
Типа не понимает своей роли и вообще сценария данного мероприятия.
oneoretwo 14 августа 2018 | 10:59
...на кой сдался кому такой "мэр", который не хочет и боится разговаривать с людьми ?...
cosmo_ 14 августа 2018 | 11:05
Странным это кажется только словоблудам...
А Собюянин, в отличие от многих, РАБОТАТЕТ и не громкоговорителем...
И на этот пустопорожний трёп - ему попросту жалко времени.
И правильно делает!
cromwel 14 августа 2018 | 11:08
Собянин любит только хвастаться со своих карманных каналов сми. А дебатировать даже с марионетками в прямом эфире очкует.
ly4_sveta 14 августа 2018 | 11:17
Что же странного? Берет пример с Путина. Тот тоже
никогда не участвовал в дебатах. Дебаты - это риторика,
это - стиль, это - ум, это - анализ, это - умение пользоваться
«богатым и могучим», это - реакция и интеллект. Дебаты
обучают высокому уровню аргументации. А этим «буратинам»
пишут текст они его зазубривают, да плюс всякие «игрушки»
в ушах.