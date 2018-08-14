Дебаты между кандидатами в мэры Москвы стартуют с сегодняшнего дня

Они будут проходить на каналах «Москва 24» и «Москва Доверие». В них, однако, не будет участвовать действующий мэр Сергей Собянин. Странным такое решение назвал в эфире «Эха Москвы» другой кандидат, представитель КПРФ Вадим Кумин. Кумин подтвердил, что намерен участвовать в дебатах. Он собирается использовать любую возможность донести свою позицию до избирателя.