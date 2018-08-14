В Новосибирске СК завершил расследование уголовного дела в отношении трёх сторонников движения «Артподготовка»*
В Новосибирске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трёх сторонников движения «Артподготовка». Фигурантов обвиняют в попытке организовать массовые беспорядков. По версии следствия, обвиняемые опубликовали в одном из мессенджеров сообщения с призывом к беспорядкам 4 и 5 ноября в Новосибирске. Как сообщает «Тайга-инфо», речь идёт о заявителе «Русского марша» Вячеславе Добрынине и бывшем следователи Александре Комарове, который находится в СИЗО, а также Анатолии Плотникове, который отпущен под подписку о невыезде.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передают в суд.
*Деятельность организации запрещена на территории России
Комментарии2
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max3446 14 августа 2018 | 10:13
Лидер Коммунистической партии Чехии Войтех Филип обвинил украинцев, которые находились в руководстве СССР и в Советской армии, виновными в подавлении «Пражской весны».
«100% истории „Пражской весны” фальсифицированы. Никто не напишет, что вся идея основана на антироссийской позиции. Но в политбюро СССР в те времена был лишь один русский. И он голосовал против. Лидер СССР Леонид Брежнев был из Украины. Большинство солдат, участвовавших во вторжении, были украинцами», — цитирует Филипа британское издание The Guardian.
Он отметил, что больше всего подавление восстания поддерживали власти ГДР, Польши и Венгрии.
Филип заранее опроверг обвинения в сотрудничестве с российскими властями и заявил, что основным его партнёром в России является Компартия РФ.
rom8883 14 августа 2018 | 11:19
Если ещё пораследовать, они покушение на Путина готовили.