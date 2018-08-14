В Новосибирске СК завершил расследование уголовного дела в отношении трёх сторонников движения «Артподготовка»*

В Новосибирске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трёх сторонников движения «Артподготовка». Фигурантов обвиняют в попытке организовать массовые беспорядков. По версии следствия, обвиняемые опубликовали в одном из мессенджеров сообщения с призывом к беспорядкам 4 и 5 ноября в Новосибирске. Как сообщает «Тайга-инфо», речь идёт о заявителе «Русского марша» Вячеславе Добрынине и бывшем следователи Александре Комарове, который находится в СИЗО, а также Анатолии Плотникове, который отпущен под подписку о невыезде.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передают в суд.

*Деятельность организации запрещена на территории России