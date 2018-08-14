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10:00, 14 августа 2018

Вашингтон замораживает сотрудничество с Москвой в рамках Договора по открытому небу

Эта мера предусмотрена в новом оборонном бюджете США на 2019 год, подписанном Дональдом Трампом.

Как следует из текста данного закона, выделение денег на финансирование соглашения прекращается до тех пор, пока Россия не вернется к его выполнению. В документе отмечается, что именно Москва несет ответственность за срыв программы, которая предусматривает наблюдательные полеты военных над территорией двух стран. Кроме того, США настаивают на разрешении американским наблюдателям летать над Москвой, Калининградской областью и Чечней, а также в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией.

Документ содержит и ряд других мер, направленных на противодействие влиянию России. Так, предусматривается постановка на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование присутствия Соединенных Штатов в Восточной Европе, помощь Вашингтона своим союзникам, в частности Украине, в сокращении их зависимости от Москвы. Еще одна мера направлена на пресечение российско-турецкого сотрудничества в сфере закупки вооружений – Соединенные Штаты замораживают поставки Анкаре истребителей F-35 до тех пор, пока Пентагон не оценит приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

Новый военный бюджет США предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов

Комментарии

15

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grablu_rossiu 14 августа 2018 | 10:09

«Искандеры» больше не смеются,
И роняют слёзы «Тополя»,
Как же так?? – пиндосы не ведутся
На мультфильмы про оружие Кремля?

Как же так?? Ведь в Хельсинки Володя
Трампа в блате сделал походя,
Или «феня» в инглиш-переводе
Не дает харизму для вождя?

Мы сопротивление окажем,
Чтоб заохал забугорный бес!
Мы Америку проклятую накажем,
Вновь поднявши ставку НДС!

А еще раздавим больше сыра,
Персиков, хамонов и колбас!
И химера западного мира,
Содрогнется в ужасе от нас.

Наплевать, что наши пенсионеры,
Ищут по контейнерам еду,
Это будут наши контрмеры,
Пусть увидят, как живут в аду!

Затрясутся жилы у сатрапов!
Если ж убоятся нас не все,
Разбомбим Воронеж и Саратов!
И в довесок может Туапсе.

Стихи Максима Одиссейко, август 2018


cosmo_ 14 августа 2018 | 10:14

grablu_rossiu:
С каких пор выперды перебухавших ижиотов стали называть "стихами"??
Тогда Пушкин, Лермонтов - мерчедайзеры...

opiatnovyi63 14 августа 2018 | 10:35

cosmo_: Сотрудничать с агрессором и оккупантом было бы неприлично! Крымская авантюра Окурка дорого обойдётся России...

cosmo_ 14 августа 2018 | 10:45

opiatnovyi63:
Мечты мечты - где ваша сладость...

platonnekafrin 14 августа 2018 | 10:14

Раз небо закрыто, капитан Путо на своем "Паутинусе" всплывет в овальном кабинете. И Трамп за Крым ответит.

kochar 14 августа 2018 | 10:26

"...Новый военный бюджет США предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов"
_________________
Один раз так из за горстки старых маразматиков раздербанили СССР.
"История вынуждена повторяться, потому что никто её не слушает." Лоренс Питер.

post_v 14 августа 2018 | 10:29

если США не нужно "Открытое небо", значит, они будут всё узнавать другими способами?

komiccap_nkvd 14 августа 2018 | 10:29

\\Соединенные Штаты замораживают поставки Анкаре истребителей F-35\\
США обвалили турецкую лиру, а теперь настаивают чтобы Турция купила их устаревший хлам за доллары.


opiatnovyi63 14 августа 2018 | 10:33

komiccap_nkvd: Ох, этот госдеп ! Везде и всюду успевает нагадить , причём , крупно, с тяжёлыми последствиями!

drgonish 14 августа 2018 | 10:45

[Соединенные Штаты замораживают поставки Анкаре истребителей F-35]

Зачем Турции летающие ведра?

pavelmistery 14 августа 2018 | 10:59

drgonish: Ведра говорите? ) Посмотрел 7 различных рейтингов, результаты примерно таковы:

1. F-22 Raptor (USA)
2. F-35 (USA) <<<<<<<<<<<< ведро ))
3. Su-57 (Russia)

wojskowy Марек Качоровски 14 августа 2018 | 11:04

drgonish: Эти "летающие вёдра" в настоящие время большинством специалистов признаны лучшим самолётом в мире в своём классе. А вот СУ 57, этого же класса.,
так и не будет в ближайшее время не только поставляться в ВКС России, но и практически все страны, которые до этого хотели его приобрести, от него отказались. Китай чётко заявил, что самолёт абсолютно не соответствует тем параметром, о которых заявили его производители в России.

detul 14 августа 2018 | 10:46

То есть США и страны НАТО запрещают полеты над своей территорией, а виновата в этом Россия. Поскольку полеты над Россией над названными территориями, для самолетов "Открытого неба" - разрешены.

wojskowy Марек Качоровски 14 августа 2018 | 10:58

detul: Читайте внимательно Решение Госдепа: Замораживает потому, что Россия нарушает условия Договора по нескольким пунктам: Например, что нельзя летать над Абхазией. Которая в ООН считается территорией Грузии, так как её независимость не признана Международным сообществом И таких нарушений десяток. США в свою очередь, как оказалось, не получали за всё время ни одной претензии от России.

oneoretwo 14 августа 2018 | 11:08

...подписать документ и кинуть "партнеров" - чисто из подворотни...

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