Вашингтон замораживает сотрудничество с Москвой в рамках Договора по открытому небу

Эта мера предусмотрена в новом оборонном бюджете США на 2019 год, подписанном Дональдом Трампом.

Как следует из текста данного закона, выделение денег на финансирование соглашения прекращается до тех пор, пока Россия не вернется к его выполнению. В документе отмечается, что именно Москва несет ответственность за срыв программы, которая предусматривает наблюдательные полеты военных над территорией двух стран. Кроме того, США настаивают на разрешении американским наблюдателям летать над Москвой, Калининградской областью и Чечней, а также в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией.

Документ содержит и ряд других мер, направленных на противодействие влиянию России. Так, предусматривается постановка на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование присутствия Соединенных Штатов в Восточной Европе, помощь Вашингтона своим союзникам, в частности Украине, в сокращении их зависимости от Москвы. Еще одна мера направлена на пресечение российско-турецкого сотрудничества в сфере закупки вооружений – Соединенные Штаты замораживают поставки Анкаре истребителей F-35 до тех пор, пока Пентагон не оценит приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

Новый военный бюджет США предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов