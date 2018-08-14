Автомобиль врезался в заграждение рядом с парламентом Британии
Автомобиль во вторник врезался
в забор рядом с парламентом Британии, вооруженная полиция его
окружила, сообщает Daily Mail. Очевидцы слышали громкий удар около 07.30 утра, когда
серебряный автомобиль врезался в заграждения. На место прибыла
вооруженная полиция и окружила машину.
Комментарии5
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hidden 14 августа 2018 | 10:09
Блин. За рулем Путин был?
staglla 14 августа 2018 | 10:12
Какие еще заграждения?
Тут либеральная братия рассказывает, что это только у нас заграждения, противотанковые ежи и надолбы - а там все открыто, и никаких заграждений.
Так что не надо тут врать! Нет там никаких заграждений - всем известно.
bilrot 14 августа 2018 | 10:21
staglla: Был такой фильм Сережа . Так вот , как то дядя дал Сереже фантик , свернутый конфетой ., помните . что Сережа сказал дяде ?
komiccap_nkvd 14 августа 2018 | 10:25
народ Британии, применит все усилия чтобы свергнуть антинародный режим узурпировавший власть
raffal 14 августа 2018 | 11:04
komiccap_nkvd: народ Британии....
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Как водится юзеру с ником сталинского гестапо сострадать "несчастному" народу Британии, а на народ России насрать. А всё потому, что сталинист и урод это синонимы.
И по теме: ещё нет информации это попытка терракта или ДТП. В любом случае сочуствие пострадавшим и скорейшего выздоровления.