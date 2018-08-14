Сегодня должен решиться вопрос о проведении конкурса «Евровидение» в Израиле

Вечером истекает срок предоставления финансовых гарантий. Однако, как отмечает издание Ньюз.ру, не урегулирован спор между государственной корпорацией теле и радиовещания «КАН» и Министерством финансов. В итоге конкурс может пройти в другой стране.

Напомним, право проведения досталось Израилю, поскольку победительницей 2017 в Лиссабоне стала певица Нета Барзилай.