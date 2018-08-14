Сегодня должен решиться вопрос о проведении конкурса «Евровидение» в Израиле
Вечером истекает срок предоставления финансовых гарантий. Однако, как отмечает издание Ньюз.ру, не урегулирован спор между государственной корпорацией теле и радиовещания «КАН» и Министерством финансов. В итоге конкурс может пройти в другой стране.
Напомним, право проведения досталось Израилю, поскольку победительницей 2017 в Лиссабоне стала певица Нета Барзилай.
Комментарии3
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proxxit 14 августа 2018 | 09:42
Евреев выставили на бабки...
Будем посмотреть, как евробедуины будут бороться со своими скрепами, которые конвульсивно скрючили окоченевшие сионистские пальчики вокруг собственного кошелька.
buzukin1909 14 августа 2018 | 09:44
Чо думать? Трясти надо! Передать конкурс визга европедерастов, извращенцев и трансвеститов незалэжной Щеневмерле! Шоб таки рухнула от непосильного финансового бремени - как Эрец Израэль от призрака Гейровидения :)
speculyant 14 августа 2018 | 09:44
Евреи-правильные ребята: при выборе "деньги или понты" выбирают таки деньги.