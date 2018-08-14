Не менее 80 машин сгорело и пострадало минувшей ночью в городах Гётеборг и Тролльхеттан на западе Швеции
Как сообщает шведское телевидение, поджоги были совершены сразу в нескольких районах. Полиция считает, что возможно речь идёт о скоординированной через социальные сети акции.
Комментарии3
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buzukin1909 14 августа 2018 | 09:39
Это понаехали настоящие французы - ну обычай у них такой. А вот если папуасы отполируют интеллект европейской цивилизацией - научатся мясо в фольге запекать - как авто с тушками внутри - разбежится Швеция или толерантно встанет в очередь на исполнение роли мяса?
vinidbi 14 августа 2018 | 09:44
Толерастам еще не раз аукнется завоз в Швецию исламоискалеченных!!!
vetsurgeon 14 августа 2018 | 09:55
а в это время - министр рыбного хозяйства норвегии пер сандберг ушёл в отставку из-за того, что не сообщил о проведении отпуска в иране.