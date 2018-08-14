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09:31, 14 августа 2018

В Госдуме предлагают установить единую цену на школьную форму, а также производить её только на российских фабриках

Как заявил зам.пред думского комитета по образованию и  науке Борис Чернышов, школьная форма позволяет снять вопрос о достатке семьи школьника, что позитивно сказывается на уровне социального расслоения.

Комментарии

15

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bamashka 14 августа 2018 | 09:37

Опять дети уродами будут ходить в принудительном порядке...

taglit 14 августа 2018 | 09:40

bamashka: и номерок будет пришит?- для учета!

vinidbi 14 августа 2018 | 09:47

bamashka: Не самое плохое -одеть всех единообразно, чтобы не было видно социального расслоения среди семей с разным достатком!!!

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ostapbey 14 августа 2018 | 09:39

Из обуви лапти в галошах "красный треугольник "
Или " Большевик" даже?!

edyunia 14 августа 2018 | 09:45

ostapbey: \\Или " Большевик" даже?! \\
Даже как ни назови, деньги понятно кто приплатонит.

max3446 14 августа 2018 | 09:39

В Соединенных Штатах завершилась одна из крупнейших ежегодных хакерских конференций DEF CON, на которой эксперты по кибербезопасности и профессиональные «белые» хакеры делятся опытом и рассказывают о найденных уязвимостях компьютерных систем.

В этом году одна из секций мероприятия была целиком посвящена детям — ребята в возрасте от 8 до 17 лет занимались взломом, пытаясь найти слабое место в вебсайте или программе.

Отдельная группа детей — 49 человек — пыталась вмешаться в избирательный процесс и взломать выборы, точно так же, как пресловутые «русские хакеры» в 2016 году.

89% юных ИБ-специалистов справились с заданием и успешно «хакнули» американские сайты для голосования.

Среди них был 11-летний Эммет из Остина, который справился со взломом официального сайта государственного секретаря Флориды за десять минут.

Для этого ему понадобилась обычная SQL-инъекция — атака на базу данных системы, в ходе которой в скрипте появляется дополнительное действие, не предусмотренное создателем программы.

Отец Эммета работает в сфере кибербезопасности и привозит сына на DEF CON уже четвертый год подряд. «На самом деле, это довольно страшно», — комментирует свой взлом 11-летний хакер. «Люди могут легко „хакнуть“ сайты, такие, как этот, и причинить ему куда больше вреда».

Ровесница Эммета, Бианка Льюис в ходе тренировочного взлома «присудила» Дональду Трампу меньше голосов, чем он собрал на самом деле. «Я могу даже вовсе убрать его из выборных списков», — заявила девочка корреспонденту «Би-би-си».

lager23 14 августа 2018 | 09:46

max3446: вы ошиблись «остановкой» необходимо было выходить раньше!

ostapbey 14 августа 2018 | 09:51

max3446: ....!!!й DEF CON, на которой??????
й DEF CON, на которой обуют русских детей в лапти??
А ты не спутал ли даже??

opiatnovyi63 14 августа 2018 | 09:40

Только покупатель должен выбирать, что ему покупать, а не какие-о самодовольные чиновники и так называемые народные депутаты!

lager23 14 августа 2018 | 09:43

Он бы лучше с медвепутов и кремлядей начал решение проблемы уровня социального расслоения, а не «упаковывал» детей в мышиную форму

sergo_25_26 14 августа 2018 | 09:44

Значит будет очень похожа на тюремную робу. Правильно, нужно с детства приучать к взрослой жизни.

polsan 14 августа 2018 | 09:46



Как заявил зам.пред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов, школьная форма позволяет снять вопрос о достатке семьи школьника, что позитивно сказывается на уровне социального расслоения.
____________________________________________________________________
Богатые будут снашивать по 5 комплектов в год этой формы, а бедные одну в пять лет менять?!

(комментарий скрыт)

stas12006 14 августа 2018 | 09:48

скоро ли введут армию в супермаркеты, что б контролировать продажу туалетной бумаги, как в венесуэле?
все нерыночные схемы не жизнеспособны

ostapbey 14 августа 2018 | 09:55

stas12006: чтоб расцвели страны вокруг Сахары оазисами, туда нужно внедрить российскую Думу с консультантами.
Первым этапом будет обеспечен дефицит песка..
А там пойдет по нарастающей до уровня России..
Даже..

ly4_sveta 14 августа 2018 | 09:54

Когда же они все издохнут? Все эти дубоголовые
и тупорылые? Откуда их столько?
Они же все двадцать лет боролись с тем, чтобы
не было этого самого социального расслоения?
Чтобы у всех был достаток? Так где же их достижения?
Их победы? Все хуже, все беднее, все примитивнее.
И всю эту бедноту и нищету скрывать убогой формой?
Опять в «концлагерь»?

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