Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа
Рост платы за ЖКХ по этим планам должен уложиться в прогноз по инфляции. Сейчас тарифы повышаются ежегодно с 1 июля. Средняя индексация ограничена ориентиром по инфляции – в текущем году это 4 процента.
Комментарии6
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seryj_wolk 14 августа 2018 | 09:38
Эх раз, еще раз, еще много, много раз.
pavelgen Павел Гендельман 14 августа 2018 | 09:39
Уважаемые господа! Кто может объяснить - почему тарифы ЖКХ в России за последние 10 лет выросли в 6,5 раза и продолжают расти, а на "проклятом "западе" за те же 10 лет ВСЕГО от 30 до 60% в зависимости от страны? Какие причины?
С уважением,
Павел
aleksandr39 14 августа 2018 | 09:39
Лучше в 12 этапов ,каждый месяц .
yazva_sibirskaya 14 августа 2018 | 09:43
Скоро хана.
platonnekafrin 14 августа 2018 | 09:50
Уложат в прогноз в два этапа... Заботливые вы наши!
lager23 14 августа 2018 | 09:53
С одной стороны, закон установил предельные индексы, с другой — дал возможность регионам их превысить. Поводы при этом могли быть разными. Например, подходящие причины для завышения — доведение тарифа до экономически обоснованного или строительство очистных сооружений. Местные власти этими лазейками, конечно, воспользовались. В результате «коммуналка» в некоторых городах и посёлках выросла не на 4,5%, а на 10%, 20% и даже 44%. В Ижевске тариф на водоотведение решением муниципальных депутатов был увеличен на 30%,...