Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Церемония прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. В бюджете общим объёмом 717 миллиардов долларов предусмотрено выделение средств на противодействие влиянию России. Речь идёт о постановке на вооружение США новых типов ядерных зарядов, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от Москвы.
Комментарии1
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putin_itogy 14 августа 2018 | 09:51
путин - должен уйти, чтобы спасти Россию.
Другой вариант: путин никогда не уйдёт.
Значит спасения России не будет.
Нет путина - есть Россия.
Есть путин - нет России.