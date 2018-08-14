Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Церемония прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. В бюджете общим объёмом 717 миллиардов долларов предусмотрено выделение средств на противодействие влиянию России. Речь идёт о постановке на вооружение США новых типов ядерных зарядов, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от Москвы.