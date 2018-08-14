Жительницу Абакана, опубликовавшую пост о притеснениях коренных жителей Хакасии, поставили на учёт в Росфинмониторинге

Жительницу Абакана, которая опубликовала в соцсети пост с утверждениями о притеснениях коренных жителей Хакасии, поставили на учёт в Росфинмониторинге и запретили пользоваться банковскими картами и личными счетами. Как сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, уголовное дело в отношении 30-летней Лидии Баиновой было возбуждено после поста в соцсети «ВКонтакте» по запросу ФСБ.

Баинова рассказала, как в одном из ресторанов Абакана её дочь не пустили в игровую комнату со словами «Вход только русским». Женщину обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности.