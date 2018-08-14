Жительницу Абакана, опубликовавшую пост о притеснениях коренных жителей Хакасии, поставили на учёт в Росфинмониторинге
Жительницу Абакана, которая опубликовала в соцсети пост с утверждениями о притеснениях коренных жителей Хакасии, поставили на учёт в Росфинмониторинге и запретили пользоваться банковскими картами и личными счетами. Как сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, уголовное дело в отношении 30-летней Лидии Баиновой было возбуждено после поста в соцсети «ВКонтакте» по запросу ФСБ.
Баинова рассказала, как в одном из ресторанов Абакана её дочь не пустили в игровую комнату со словами «Вход только русским». Женщину обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности.
Комментарии15
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ivar1964 14 августа 2018 | 09:35
" .... дружбы народов надежный оплот ...!"
roman_i_olga 14 августа 2018 | 09:41
ivar1964: ФСБ права. экстремизм надо пресекать
marktretiy 14 августа 2018 | 09:48
roman_i_olga: при этом как бы не выйти на самих себя (с).
navsegda 14 августа 2018 | 09:49
roman_i_olga: А русский экстремизм ?
ivar1964 14 августа 2018 | 09:50
roman_i_olga: Конечно. Особенно если сама борьба с экстремизмом принимает форму экстремизма.
platonnekafrin 14 августа 2018 | 09:38
Узника концлагеря, кричащего о том, что лагерь практически является очередью в печь, провели в крематорий без очереди. Грустно...
edyunia 14 августа 2018 | 09:39
А бандеровцы вообще снегирей жрут.
ngilmutdinov 14 августа 2018 | 09:40
А ресторан ФСБ проверяла?
yazva_sibirskaya 14 августа 2018 | 09:41
И после этого она же и экстремистка?! Ну-ну
zztop1960 14 августа 2018 | 09:42
Тюрьма́ наро́дов — расхожий фразеологизм, возникший в середине XIX века на основе книги французского писателя и путешественника маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». Среди критических замечаний общего плана о российской показушности, произволе властей, несовершенствах судебной системы и т. д. де Кюстин подчёркивает незавидное положение всех народов, находящихся под властью российского императора, включая русский, и отсутствие в России гражданского общества. Только оно, по мнению автора, вместе с независимым общественным мнением способно противостоять воле монарха, который по своей необъятной власти почти сопоставим с азиатскими владыками. В современном виде авторство фразы принадлежит Владимиру Ленину. Рассуждая о причинах недовольства царской властью и о её методах управления страной, в выражении «тюрьма народов» Ленин сделал упор на угнетении нерусских народностей. Впервые выражение было употреблено им в 1914 году
zztop1960 14 августа 2018 | 09:48
Интересно посмотреть на реакцию российских властей если бы в Латвии , Украине или в Швеции , русскому ответили что русским вход в кафе или магазин запрещён
mordvinyka_zabiyka 14 августа 2018 | 09:56
zztop1960: а кто такие русские??
vasya_von_smetankin 14 августа 2018 | 09:50
Интересно, до измерения формы черепа и теста на "особую хромосому" дело уже дошло?
hrenvam 14 августа 2018 | 09:51
Будем наблюдать за кончиной "ВКонтакте"...
vladislav 14 августа 2018 | 09:55
Всё, занавес.