Цены на авиабилеты за границу могут вновь вырасти

Причиной стало очередное падения курса рубля. Как сказал в эфире РБК коммерческий директор сервиса для покупки авиабилетов Билетикс Игорь Константинов, новое повышение цен ожидается уже с завтрашнего дня. По словам Константинова, уже зафиксирован высокий спрос на международные перелеты. За последние несколько дней он вырос на 30%. Между тем спрос по внутрироссийским направлениям почти не изменился.