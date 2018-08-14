Цены на авиабилеты за границу могут вновь вырасти
Причиной стало очередное падения курса рубля. Как сказал в эфире РБК коммерческий директор сервиса для покупки авиабилетов Билетикс Игорь Константинов, новое повышение цен ожидается уже с завтрашнего дня. По словам Константинова, уже зафиксирован высокий спрос на международные перелеты. За последние несколько дней он вырос на 30%. Между тем спрос по внутрироссийским направлениям почти не изменился.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 14 августа 2018 | 09:06
Зачем российскому народонаселению летать втридорога за границу, когда его можно возить на камазах по новому мосту в сокральный Крым?
lager23 14 августа 2018 | 09:26
Лучше скажите мне что не должно дорожать в РФ, пожалуйста!
...то, что по заявлению правительства инфляция в стране минимальна это отлично, но почему она не касается граждан? Где этот чудесный мир благополучия? Неужели плешекрыса съел «солнце»?