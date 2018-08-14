Адвокаты обвиняемых по делу «Нового Величия» призывают воздержаться от несогласованных акций в поддержку арестованных
Они не хотят, чтобы пострадали невинные люди, все должно быть по закону, — пояснила «Эху Москвы» защитник Анны Павликовой Ольга Карлова. По словам Карловой, это единая позиция защиты девушек, матери обвиняемых с ней согласны. В мэрии Москвы также предупреждают, что готовящийся на среду т.н. «Марш матерей» не был согласован.
Впрочем, ранее Радио «Свобода» приводила слова матери Павликовой Юлии. Которая назвала «Марш матерей» важной акцией и сказал, что сама на неё обязательно пойдёт.
Организаторы несанкционированного мероприятия, несмотря на призыв адвокатов и предостережение мэрии, не намерены отказываться от своих планов, однако готовы обсуждать вопрос с защитой фигурантов дела «Нового величия».
Комментарии3
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agamasat 14 августа 2018 | 09:25
Все перевернулось кверху дном в россии: вместо того, чтобы судить провокатора, создавшего террористическую группу и вовлекшего туда детей, судят детей! И все должны по этому поводу молчать в тряпочку, т.к. выражать свое мнение и требовать справедливости - против закона.
nag 14 августа 2018 | 09:45
Акция не согласована. Так согласуйте! В чем проблема?
vinidbi 14 августа 2018 | 09:49
nag: Где в Конституции сказано про согласование мирных акций???