Адвокаты обвиняемых по делу «Нового Величия» призывают воздержаться от несогласованных акций в поддержку арестованных

Они не хотят, чтобы пострадали невинные люди, все должно быть по закону, — пояснила «Эху Москвы» защитник Анны Павликовой Ольга Карлова. По словам Карловой, это единая позиция защиты девушек, матери обвиняемых с ней согласны. В мэрии Москвы также предупреждают, что готовящийся на среду т.н. «Марш матерей» не был согласован.

Впрочем, ранее Радио «Свобода» приводила слова матери Павликовой Юлии. Которая назвала «Марш матерей» важной акцией и сказал, что сама на неё обязательно пойдёт.

Организаторы несанкционированного мероприятия, несмотря на призыв адвокатов и предостережение мэрии, не намерены отказываться от своих планов, однако готовы обсуждать вопрос с защитой фигурантов дела «Нового величия».