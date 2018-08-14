Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Среди прочего он предусматривает меры по противодействию влиянию России. В частности, на вооружение американской армии планируется поставить новые типы ядерных зарядов, продолжится финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, предусмотрена помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от Москвы. Кроме того, замораживается сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Он предусматривает наблюдательные полёты военных над территориями США и России. Вашингтон обвиняет Москву в том, что она не выполняет условия Договора, в Москве это отрицают.

Договор также обязывает президента США в течение трёх месяцев представить список лиц, связанных с российской разведкой, в отношении которых можно ввести санкции.

Выступая на церемонии подписания оборонного бюджета на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, Дональд Трамп особое внимание обратил на необходимость обеспечения американского лидерства в космосе.

Объем нового военного бюджета США составил 716 миллиардов долларов. Это на 3%, или 20 миллиардов долларов больше, чем в бюджете 2018 года.