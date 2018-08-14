На Кубе началось общественное обсуждение изменений в Конституцию страны
Месяц назад Национальная Ассамблея приняла проект новой Конституции. В соответствии с документом в стране учреждается пост президента, вводится право частной собственности и понятие гендерного равенства, признаются однополые браки. Основной целью деятельности властей в Конституции называется построение социализма.
После обсуждения в феврале пройдёт всеобщее голосование по Основному закону государства.
Комментарии4
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olegleon 14 августа 2018 | 08:54
социализм с однополыми браками и частной собственностью?! основатели социализма/коммунизма в гробах вертятся ))
mr_samgin 14 августа 2018 | 08:56
да уж вводили бы сразу рабство.
gregor 14 августа 2018 | 09:09
Вводится должность Президент , частная собственность , равенство гендерное , даже однополые браки ..... свобода слова , свобода выбора ...и это социализИм ?
Да это же НЭП в чистом виде .
Ещё одно образование пошло по адекватному сценарию .
Скоро Кубинцы заживут как соседи Американцы ,так же качественно и прогрессивно . Назло КНДР и России .
mr_samgin 14 августа 2018 | 09:14
Бывшими коммунистами продаётся Куба. Недорого.