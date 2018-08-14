На Кубе началось общественное обсуждение изменений в Конституцию страны

Месяц назад Национальная Ассамблея приняла проект новой Конституции. В соответствии с документом в стране учреждается пост президента, вводится право частной собственности и понятие гендерного равенства, признаются однополые браки. Основной целью деятельности властей в Конституции называется построение социализма.

После обсуждения в феврале пройдёт всеобщее голосование по Основному закону государства.