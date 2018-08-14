Следственный комитет закупил в Китае комплексы для извлечения данных из смартфонов
Информация о контрактах размещена на сайте госзакупок, сообщает ВВС. Приобретено китайское оборудование, а также израильское программное обеспечение. Утверждается, что китайский комплекс способен взламывать современные смартфоны, добывать информацию из соцсетей и декодировать историю сообщений в мессенджерах.
Комментарии13
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patrikk_1 14 августа 2018 | 08:54
Следственный комитет закупил в Китае комплексы для извлечения данных из смартфонов...
Боритесь с жидобандеровцами, всеми законными средствами.
stichirichi 14 августа 2018 | 09:07
patrikk_1: да ты редкостный д....б, однако)
gordy 14 августа 2018 | 09:15
Теперь китайцы будут читать переписку сотрудников СК?
borhudarov 14 августа 2018 | 09:00
Ну почему весь мир, цивилизованный мир, использует достижения прогресса в нормальных целях. и только мы...
andy66 14 августа 2018 | 09:04
комплексы подходят только к китайским смартфонам ))
drgonish 14 августа 2018 | 09:28
andy66:
А что, еще какие-то есть? :))
platonnekafrin 14 августа 2018 | 09:05
Что бы залезть в голову Бастрыкина, не нужно даже штопор у китайцев закупать. Там без инструмента видно - такая помойка.
ivar1964 14 августа 2018 | 09:21
Поздравляю россиян с очередным усилением скреп! Мне даже кажется, что скрепы уж очень похожи на кандалы.
sergo_25_26 14 августа 2018 | 09:25
Заслуженно. Надо власть боятся и всем гражданам защищать богатства кооп. озеро.
buzukin1909 14 августа 2018 | 09:32
Ну вот чего бояться завтрашнему юбиляру Витьке? Разве што СК прочитает поздравление от матраса - "Прощаю. Люблю. Жду!!!"
timber_head 14 августа 2018 | 09:35
"Следственный комитет закупил в Китае комплексы для извлечения данных из смартфонов"
Денег нет, но они держатся!
icf 14 августа 2018 | 09:41
Мне вот что интересно: а с какими целями это оборудование и программное обеспечение было разработано? Неужто специально и исключительно для следственного комитета РФ? Или, может быть, его закупают и всякие подлинно свободные и демократические страны, типа США? А зачем? Неужто для того, чтобы попирать свободу и демократию?
gyvate22 14 августа 2018 | 09:49
Всё для борьбы с недовольными властью. Ну и с теми, кто просто под руку подвернется.