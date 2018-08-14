Следственный комитет закупил в Китае комплексы для извлечения данных из смартфонов...

Информация о контрактах размещена на сайте госзакупок, сообщает ВВС. Приобретено китайское оборудование, а также израильское программное обеспечение. Утверждается, что китайский комплекс способен взламывать современные смартфоны, добывать информацию из соцсетей и декодировать историю сообщений в мессенджерах.