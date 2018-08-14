CNN: Москва недоумевает, почему Трамп не проводит боле дружественную политику по отношению к РФ после саммита
Москва недоумевает, почему Дональд Трамп не проводит боле дружественную политику по отношению к России по итогам саммита в Хельсинки. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники в разведке. По их данным, Кремль был доволен результатами встречи 16 июля и даже счёл их более удачными, чем ожидалось. Особенно в Москве были удовлетворены, как прошла итоговая пресс-конференция двух лидеров, сообщают источники в разведке. Один из них предположил, что Кремль закрывает глаза на тот факт. Что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке американской политики.
Комментарии28
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olegleon 14 августа 2018 | 08:50
а Москва знает, что она недоумевает? для чего фейк-ньюс публиковать?
patrikk_1 14 августа 2018 | 08:51
CNN: Москва недоумевает, почему Трамп не проводит боле дружественную политику по отношению к РФ после саммита...
США - это страна с непредсказуемой политикой, прямо вот точно про них сказано - как обезьяна с гранатой.
semia 14 августа 2018 | 08:56
Это потому,что в Москве сидят идиоты. путин политику проводит из личных хотелок,а Трамп демократически избранный президент,который выполняет волю американского народа. Никогда в США особо приближенный к трампу не заявит;.Вам американцы мы прекратим пенсии платить!
pro_hanov 14 августа 2018 | 08:59
"почему Трамп не проводит боле дружественную политику по отношению к РФ?"
Потому что обещать не значит жениться. (с) Народная мудрость
vikwlad 14 августа 2018 | 09:25
"Меня пригласили на пароход и обещали кормить.На второй день есть не дали. Чиновник, к которому я обратился,во время объяснения со мной упал в трюм. И два дня мне не давали есть. Он болел,а без него дела не решались." (И. Ильф)
arye_11 14 августа 2018 | 09:00
semia:
Вечная русская непонятка - как это Царь должен согласовывать свои действия еще с кем-то?
Прижать к ногтю Конгресс, Сенат и Суд.
Разогнать много о себе возомнивших газетчиков.
Неча мешать Царю-батюшке.
Вот тогда в Америке будет хорошо, вот тогда будет как в России
ly4_sveta 14 августа 2018 | 09:31
semia: В России царь, вождь, диктатор. А в Америке работают все институты власти и президент - один из
институтов, причём исполнительный институт, исполняет то, что примут законодатели. А в России
самодержавие царизма устранили, а институты разделения властей, по недоразумению или как (?),
так и не ввели. И опять вырастили себе узурпатора.
aleksandr39 14 августа 2018 | 09:09
patrikk_1: Вот и я говорю что финансировать боевиков -наемников -военных преступников из ОПГ "днр -лугандон " может только Россия -страна с непредсказуемой политикой .
platonnekafrin 14 августа 2018 | 08:55
olegleon: Единственное, что может недоумок, это - недоумевать, но он об этом может и не знать.
gonduras_on_colyma 14 августа 2018 | 09:25
olegleon: Ну попробуй шевельнуть ватным моском: встреча агента Рыжего с куратором Плюгавым завершилась просто триумфально.
И куратор её задумывал вовсе не для того, чтобы лишний раз плешью перед камерами посветить.
Предполагался практический выхлоп: смягчение политики США в отношении Путирашки.
А получилось как получилось, при том, что бОльшая часть ещё только получится.
Кстати, удило, я предупреждал ещё до стрелки, что получится то же самое, что и после избрания Рыжего.
То есть Трампнаш-2 будет аналогичен Трампнашу-1, и по другому просто быть не могло.
А вы тут все радовались как дети, опять шампанское открывать хотели.
Уже дошло или ещё добавить?
glotov 14 августа 2018 | 08:51
CNN брешет, как всегда.
proxxit 14 августа 2018 | 08:51
Трамп подружился с Ыном, ему Москва уже ни к чему...
ostapbey 14 августа 2018 | 09:29
proxxit: твоя Москва уже и Ыну безразлична..
Только людоеды Африки подсматривают из под надбровных дуг за твоими мослами..
Недобро.. сглатывая слюни даже.
vasya_von_smetankin 14 августа 2018 | 08:54
И действительно.
Мы же так классно пускаем кровь своим соседям и не только - не хуже тех же американцев, а даже лучше! Те соседей вообще не трогают, слабаки.
Так почему же с нами никто не хочет дружить, где, блин, логика?
vaka257 14 августа 2018 | 08:55
Почему претензии к Трампу ?Он всего лишь президент...
olegleon 14 августа 2018 | 08:57
vaka257: потому что так придумало CNN
terens 14 августа 2018 | 08:57
дело в том что трамп на самом деле ничем не рулит в сасш. в сасш рулит конгресс. а конгресс это лоббисты чьих-то и своих интересов. на деньги саудитов там принято уже достаточно решений которые к примеру превратили ближний восток в зону постоянно тлеющего конфликта. миром правят на самом деле ресурсы а не технологии. технологии это вторичное,наносное. а с ресурсами может выжить самая тёмная и неразвитая страна да еще и обрести влияние на более развитые страны. такова жизнь.
sergirusso 14 августа 2018 | 09:00
Объясняю на пальцах 4 варианта для Трампа.
Вариант 1. Выступить против Плешивого. Плешивый в итоге остается. Трампа обвинят в недальновидности и Плешивый будет для Трампа явно не союзником.
Вариант 2. Выступить против Плешивого. Плешивый в итоге уходит. На смену Плешивцу неизвестно кто придет, может человек для Америки еще менее приемлемый.
Вариант 3. Поддержать Плешака. Плешивый в итоге уходит. Трампа обвинят в недальновидности и на смену Плешивцу неизвестно кто придет, может человек для Америки еще менее приемлемый.
Вариант 4. Поддержать Плешака. Плешивый остается. Более - менее позитивный исход. А как быть с Украиной???
Три варианта плохие, четвертый - нереальный из за Украины.
lager23 14 августа 2018 | 09:04
Недоумение — это норма для кремлепутов, так как они далеки от реалий жизни вследствие нарциссизма, аморальности и цинизма.... золотой дождь нефтедолларов искалечил их неокрепшие умы
cromwel 14 августа 2018 | 09:05
Трамп и конгресс как и положено защищает интересы США. А вован защищает аллигархическую диктатуру которую он для себя и дружбанов построил. Чего ради Трампу переживать за систему вована?
vladimirgornitsky 14 августа 2018 | 09:12
Неужели они настолько ничего не знают о ситуации в США, ничего в ней не понимают, что искренне недоумевают?
Трудно и страшно себе представить, что такие недоумки стоят во главе огромной страны с ядерным оружием.
Хотя, с другой стороны, если посмотреть, что они делают и говорят в течение уже многих лет, трудно предположить что-то иное.
lena_spb 14 августа 2018 | 09:35
vladimirgornitsky: недоумевают они исключительно по версии CNN. Впрочем, в результате внутренних склок США на международной арене все больше напоминает ту самую обезьяну с гранатой - никто не озабочен последствиями многочисленных внешнеполитических инициатив, все заняты исключительно решением внутренних вопросов. Между тем остатки международных институтов благополучно разрушаются, союзники смотрят с недоверием и недоумением. И все неуклонно катится к большой войне
petrivanov 14 августа 2018 | 09:17
Очень странно, почему с Россией дружат только те, с кем никто не дружит?!
Чего англичане окрысились? Подумаешь, отравлящее вещество распылили, отравили кого-то. Ну что, разве из-за этого нужно портить отношения? И из-за полония тоже ругаться не нужно - дружба дороже полония!
В американские выборы вмешались, а американцы обижаются. Воспитанные люди просто не заметили бы!
Украинцы из-за какого-то клочка земли - из-за Крыма с Донбассом такой вой подняли. Нужно забыть и жить дальше. Россияне ведь с украинцами братья!
Прибалты с поляками волну гонят, опасаются чего-то. Зря! Все же знают, что СССР, а теперь и Россия всегда была, есть и будет самой миролюбивой страной!
ly4_sveta 14 августа 2018 | 09:24
Просто на саммите умный и хитрый Трамп дал
волю дубоголовому чекисту. Позволил ему
полностью раскрыться, со всей его «крутизной» и
амбициями, уйдя в тень, и наблюдая за этим
доисторическим «животным», как смотрит Хомо
сапиенс на неандертальца - ну, давай, давай,
покажи весь свой опыт, всю свою выучку, все навыки.
Очень интересно наблюдать со стороны, делая
комплименты и хваля за умение. А наш-то и поплыл...
«Ворона каркнула во все воронье горло, сыр выпал,
с ним была плутовка такова...»
piter_ug 14 августа 2018 | 09:30
Потому что Трамп хочет избраться на второй срок.
А с багажем в виде дружбы с плешивым ему и первый срок не дотянуть.
ostapbey 14 августа 2018 | 09:32
...аналогично недоумению бандита с подворотни..мол нафига тебе зарядка, если смартфон я у тебя отжал еще на прошлой неделе..
С обидой даже.
ss2020 14 августа 2018 | 09:35
CNN: Москва недоумевает... просто ждёт команды!)))
xuato 14 августа 2018 | 09:39
С Гилером тоже некоторые лобызались, а теперь стараются, те кто лобызался, не вспоминать об этом. От РФ тоже как от Рейха сильно воняет - войной, взятками и подкупом лидеров стран, оккупацией, убийствами журналистов, тоталитаризмом, "новачком", сбитым Боингом, вторжениями в суверенные страны, грабежом, нарушением мирового миропорядка, не выполнением обязательст. Ведь дерьмо обходят, не потому что боятся, а потому, что сильно воняет. Так и РФ села в лужу с дерьмом и размахивает ядерной дубинкой с прызывом " А давайте жить дружно".