CNN: Москва недоумевает, почему Трамп не проводит боле дружественную политику по отношению к РФ после саммита...

Москва недоумевает, почему Дональд Трамп не проводит боле дружественную политику по отношению к России по итогам саммита в Хельсинки. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники в разведке. По их данным, Кремль был доволен результатами встречи 16 июля и даже счёл их более удачными, чем ожидалось. Особенно в Москве были удовлетворены, как прошла итоговая пресс-конференция двух лидеров, сообщают источники в разведке. Один из них предположил, что Кремль закрывает глаза на тот факт. Что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке американской политики.