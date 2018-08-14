Суд в штате Нью-Мексико освободил под залог пятерых людей, обвиняемых в жестоком обращении с 11 несовершеннолетними

Суд в американском штате Нью-Мексико освободил под залог пятерых людей, обвиняемых в жестоком обращении с одиннадцатью несовершеннолетними. Судья аргументировала свой отказ тем, что прокуратура не смогла обосновать свой довод об опасности этих людей и даже для упомянутых детей.

3 августа полиция обнаружила 11 истощённых и одетых в лохмотья детей. Телекомпания CNN приводила данные следствия, согласно которым обвиняемые обучали детей стрельбе из огнестрельного оружия. Кроме того, взрослые проводили мистические обряды.