Суд в штате Нью-Мексико освободил под залог пятерых людей, обвиняемых в жестоком обращении с 11 несовершеннолетними
Суд в американском штате Нью-Мексико освободил под залог пятерых людей, обвиняемых в жестоком обращении с одиннадцатью несовершеннолетними. Судья аргументировала свой отказ тем, что прокуратура не смогла обосновать свой довод об опасности этих людей и даже для упомянутых детей.
3 августа полиция обнаружила 11 истощённых и одетых в лохмотья детей. Телекомпания CNN приводила данные следствия, согласно которым обвиняемые обучали детей стрельбе из огнестрельного оружия. Кроме того, взрослые проводили мистические обряды.
Комментарии2
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olegleon 14 августа 2018 | 08:42
независимый от реалий и жизни суд.
rom8883 14 августа 2018 | 08:53
Думаю их всё равно осудят.