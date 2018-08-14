Более половины россиян считают, что в августе 1991 ни ГКЧП, ни окружение Бориса Ельцина не занимали правильную позицию
Более половины россиян считают, что в дни августовского путча 91 года ни ГКЧП, ни окружение Бориса Ельцина не занимали правильную позицию. По данным опроса Левада Центра, не считают правой ни одну из сторон 53 процента респондентов. 1 процент опрошенных полагает, что верную позицию занимали участники Государственного комитета по чрезвычайному положению, а в правоте Бориса Ельцина и его окружения уверен каждый десятый респондент. 38 процентов опрошенных считают события 91 года трагическими, имевшими гибельные последствия для страны. 36 процентов респондентов называют путч эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны. Победой демократической революции эти события называют 6 процентов опрошенных.
Комментарии30
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vaka257 14 августа 2018 | 08:37
Ельцин всё сделал правильно на тот момент,взяв всё на себя.Иначе всё могло закончиться большой кровью и голодом...
proxxit 14 августа 2018 | 08:46
vaka257:
Дело идёт к тому, что в России появится трибунал для суда над Ельцинской бандой за уничтожение миллионов граждан России и отброс Российской цивилизации на десятилетия назад...
ostapbey 14 августа 2018 | 08:50
....и ты, коза, туды ж?! В новые ворота как и твой муж баран??
.
.Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."...
proxxit 14 августа 2018 | 08:56
ostapbey: """"убивают грабят насилуют""""
Полноте Вам браниться.
Вы живы, есть деньги на интернет.
Не думаю, что Вас насиловали...
Такие, как Вы, благодаря имплементированным европейским ценностям - сами раздвигают булки...
ostapbey 14 августа 2018 | 09:04
proxxit: ваши булки интересны только вашему соседу из средней Азии.
И то потому что ваш муж БАРАН!!
даже..
kunst54 14 августа 2018 | 09:14
proxxit:
Понюхай свою портянку, отброс.
j_partizan 14 августа 2018 | 08:46
vaka257:
О покойных плохо не говорят, но он не просто преступник, он подонок, предавший народ.
galina6837 14 августа 2018 | 09:28
vaka257:
так и закончилось примерно так...
Пустые полки начала 90-х и путч 93-го.
viktorova 14 августа 2018 | 08:38
Да не согласен я! - Что, с Ельциным или с ГКЧП? - С обоими!
ostapbey 14 августа 2018 | 08:41
viktorova: взять и разделить?! Чтоб не только бурятам досталось национально-территориальное образование..
Но и русские люди смогли приобрести какой нибудь себе удел..
И построив там свой русский мир, смогли угомониться.
Чтоб и остальной мир смог оценить русский мир извне.
Даже)))
proxxit 14 августа 2018 | 08:49
ostapbey:
У русских свой мир и даже вы - бандеровские холуйки, косящие под одесситов, пишите на вражеской москальской мове... Даже
ostapbey 14 августа 2018 | 08:52
proxxit: и где он твой русский холуйский мир ныне??
В среде папуасов людоедов с другом Чомбе? Мобуту..
Или среди сирийских уток на выгоне?
proxxit 14 августа 2018 | 09:07
ostapbey:
Объяснять холуйскому селюково-местечковому быдлу про Русский Мир - дело пустое...
Пресмыкаетесь перед москалями на вражеской мове - этого более чем достаточно.
ostapbey 14 августа 2018 | 09:12
proxxit: объяснять тебе? Деревенской козе с педикюром на копытах что такое ватерклозет?? А как ты гигиеническую процедуру вытворяешь с своим сокровищем в домике с дыркой, пришли все твои ухажеры после мельдониаля??
Всем хором даже??
ostapbey 14 августа 2018 | 09:15
.."хоть харя овечья, зато попа человечья"..
Гласит русская народная мудрость о тебе..и остальных русских бабах на скаку..
Даже))
olegleon 14 августа 2018 | 08:40
"По данным опроса Левада Центра, не считают правой ни одну из сторон 53 процента респондентов"
только эти же 53% не могут назвать, а что было правильным в то время. ну кроме "халяву хотим!"
ostapbey 14 августа 2018 | 08:43
olegleon: ты безлапотный мечтаешь не о халяве от сапога..А хоть о портянке от лаптя..
Русский народ ЕДИНОГЛАСНО высказался за посыл опостолевшего Ссср на хер.
На своем сьезде народных представителей, для этой цели и собранного на сьезд.
В смысле на СХОДКУ!!
чтоб все по понятиям было даже.
beserkons 14 августа 2018 | 08:42
Опрашивали тех, кто в тот период еще не родился, либо под стол пешком бегал.
j_partizan 14 августа 2018 | 08:44
события 91 года трагическими, имевшими гибельные последствия для страны
__________
Да. Но куда более губительным был захват власти Ельциным в 93-м и Приватизация.
Мы потеряли страну. Над ней сегодня работают мародеры.
ostapbey 14 августа 2018 | 08:47
j_partizan: захват??? Даже???
.....
"...
.Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."
croaker 14 августа 2018 | 08:49
Сколько годочков-то прошло с тех пор?! А сколько годочков из каждого "утюга" несётся соответствующая пропаганда?
terens 14 августа 2018 | 08:51
Накануне развала ссср горбачевым был проведен референдум на котором народы ссср проголосовали за целостность союза с большим перевесом голосов. то что потом сделал горбачев было преступлением. не зря он получил неплохие деньги от пендосов потом. нас просто продали. и поставили над нами алкаша который довершил начатое.
ostapbey 14 августа 2018 | 08:57
terens: референдум??
А ты, как философ лингвист, можешь воспроизвести ключевой слово того вопроса референдума??
Чтоб понять длину твое лишней хромосомы.
Заодно можешь пытаться оправдаться почему сохранители союза так и не предложили ничего существенного и поныне??
В СНГ, ОДКБ,. СГ и в таёжном союзе даже??
croaker 14 августа 2018 | 08:51
Люди подобны колбасам; чем их начинят,то они и носят в себе. /Козьма Прутков/
ostapbey 14 августа 2018 | 09:01
croaker: зато выброс ливера то какой.. тем, чем их и начинили в путинские годы.
Даже..
lnmanusnostras1 14 августа 2018 | 09:04
6% нагревших на всех остальных руки...
ly4_sveta 14 августа 2018 | 09:11
Получается, что Путина поддерживают всего 6%
населения? Он же поддержал победу демократической
революции, был против ГКЧП, переметнулся к демократам,
когда его уже поперли из КГБ. Мимикрия - форма самозащиты.
А потом его кровавая гэбня заставила плясать под свою
дудку, держа на кукане, за все его прошлые «шалости».
kunst54 14 августа 2018 | 09:12
Это та половина опрошенных, которые не жили тогда, не знают и не видели сами, а слушают и верят гэбешым пропагандонам. Тогда как раз и только гэбешное ГКЧП сделало всё для конца советской власти, никто другой. Кто жил тогда, тот помнит сотни тысяч воодушевленного и полного надежд народа на улицах, поддерживавшего реформы и верящего в новую жизнь.
velbkeirf1 14 августа 2018 | 09:21
Светлой памяти БАБу не посвящается
Не бродил я в дремучем лесу с кистенём,
Не лежал я во рву в непроглядной ночи-
Сколотил я богатство на дружбе с Кремлём,
Подобрав к президентскому сердцу ключи.
В состояньи запоя был щедрым Борис
Николаевич Ельцин - что хочешь проси…
«На «Сибнефть» замахнулся? Да хрен с ней,- бери!
Не последнее, чать, достоянье Руси».
Не любил мелочиться нетрезвый вассал
По причине широкой славянской души.
«ЛогоВаз» и «Андаву», а также «Русал»
Поимел я, по сути, почти за гроши.
…Нет бы жить-поживать - олигарху подстать,
Да попутал меня честолюбия бес.
Выпал шанс кукловодом при Ельцине стать,
Опекая семейства его интерес.
Видит Б-г: по воззрениям я либерал
И приверженец строгих моральных начал,
Но строптивых министров с постов - убирал
И послушных людишек туда - назначал…
Что министры? - премьеры боялись меня!
Вдруг в Барвихе затрону больную струну:
Мол, Кабмину, похоже, до фени Чечня,
Так, глядишь, и ваще потеряешь страну…
Время шло, и мой тёзка опять занемог,
Устранился от дел по совету врачей,
И взошел на московский Олимп паренёк
Из заштатного города белых ночей.
Попытался найти я с ним общий язык,
Но в ответ не услышал ни «бэ» и ни «мэ»-
То ли к роли высокой еще не привык,
То ли пакость какую готовил в уме.
Вскоре взял в оборот меня Генпрокурор.
И тогда, за собою не зная вины,
Перекинул я часть сбережений в оффшор
И тихонько смотался из ЭТОЙ страны
galina6837 14 августа 2018 | 09:32
Подписанты Беловежского договора делили апельсин (пост президента). Много их, а он один.... Поделили на 15 долек.
Главной целью был захват власти