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08:31, 14 августа 2018

Более половины россиян считают, что в августе 1991 ни ГКЧП, ни окружение Бориса Ельцина не занимали правильную позицию

Более половины россиян считают, что в дни августовского путча 91 года ни ГКЧП, ни окружение Бориса Ельцина не занимали правильную позицию. По данным опроса Левада Центра, не считают правой ни одну из сторон 53 процента респондентов. 1 процент опрошенных полагает, что верную позицию занимали участники Государственного комитета по чрезвычайному положению, а в правоте Бориса Ельцина и его окружения уверен каждый десятый респондент. 38 процентов опрошенных считают события 91 года трагическими, имевшими гибельные последствия для страны. 36 процентов респондентов называют путч эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны. Победой демократической революции эти события называют 6 процентов опрошенных.

Комментарии

30

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vaka257 14 августа 2018 | 08:37

Ельцин всё сделал правильно на тот момент,взяв всё на себя.Иначе всё могло закончиться большой кровью и голодом...

proxxit 14 августа 2018 | 08:46

vaka257:

Дело идёт к тому, что в России появится трибунал для суда над Ельцинской бандой за уничтожение миллионов граждан России и отброс Российской цивилизации на десятилетия назад...

ostapbey 14 августа 2018 | 08:50

....и ты, коза, туды ж?! В новые ворота как и твой муж баран??
.
.Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."...

proxxit 14 августа 2018 | 08:56

ostapbey: """"убивают грабят насилуют""""

Полноте Вам браниться.

Вы живы, есть деньги на интернет.
Не думаю, что Вас насиловали...
Такие, как Вы, благодаря имплементированным европейским ценностям - сами раздвигают булки...

ostapbey 14 августа 2018 | 09:04

proxxit: ваши булки интересны только вашему соседу из средней Азии.
И то потому что ваш муж БАРАН!!
даже..

kunst54 14 августа 2018 | 09:14

proxxit:
Понюхай свою портянку, отброс.

j_partizan 14 августа 2018 | 08:46

vaka257:
О покойных плохо не говорят, но он не просто преступник, он подонок, предавший народ.

galina6837 14 августа 2018 | 09:28

vaka257:
так и закончилось примерно так...
Пустые полки начала 90-х и путч 93-го.

viktorova 14 августа 2018 | 08:38

Да не согласен я! - Что, с Ельциным или с ГКЧП? - С обоими!

ostapbey 14 августа 2018 | 08:41

viktorova: взять и разделить?! Чтоб не только бурятам досталось национально-территориальное образование..
Но и русские люди смогли приобрести какой нибудь себе удел..
И построив там свой русский мир, смогли угомониться.
Чтоб и остальной мир смог оценить русский мир извне.
Даже)))

proxxit 14 августа 2018 | 08:49

ostapbey:

У русских свой мир и даже вы - бандеровские холуйки, косящие под одесситов, пишите на вражеской москальской мове... Даже

ostapbey 14 августа 2018 | 08:52

proxxit: и где он твой русский холуйский мир ныне??
В среде папуасов людоедов с другом Чомбе? Мобуту..
Или среди сирийских уток на выгоне?

proxxit 14 августа 2018 | 09:07

ostapbey:

Объяснять холуйскому селюково-местечковому быдлу про Русский Мир - дело пустое...

Пресмыкаетесь перед москалями на вражеской мове - этого более чем достаточно.

ostapbey 14 августа 2018 | 09:12

proxxit: объяснять тебе? Деревенской козе с педикюром на копытах что такое ватерклозет?? А как ты гигиеническую процедуру вытворяешь с своим сокровищем в домике с дыркой, пришли все твои ухажеры после мельдониаля??
Всем хором даже??

ostapbey 14 августа 2018 | 09:15

.."хоть харя овечья, зато попа человечья"..
Гласит русская народная мудрость о тебе..и остальных русских бабах на скаку..
Даже))

olegleon 14 августа 2018 | 08:40

"По данным опроса Левада Центра, не считают правой ни одну из сторон 53 процента респондентов"

только эти же 53% не могут назвать, а что было правильным в то время. ну кроме "халяву хотим!"

ostapbey 14 августа 2018 | 08:43

olegleon: ты безлапотный мечтаешь не о халяве от сапога..А хоть о портянке от лаптя..
Русский народ ЕДИНОГЛАСНО высказался за посыл опостолевшего Ссср на хер.
На своем сьезде народных представителей, для этой цели и собранного на сьезд.
В смысле на СХОДКУ!!
чтоб все по понятиям было даже.

beserkons 14 августа 2018 | 08:42

Опрашивали тех, кто в тот период еще не родился, либо под стол пешком бегал.

j_partizan 14 августа 2018 | 08:44

события 91 года трагическими, имевшими гибельные последствия для страны
__________
Да. Но куда более губительным был захват власти Ельциным в 93-м и Приватизация.
Мы потеряли страну. Над ней сегодня работают мародеры.

ostapbey 14 августа 2018 | 08:47

j_partizan: захват??? Даже???
.....
"...
.Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."

croaker 14 августа 2018 | 08:49

Сколько годочков-то прошло с тех пор?! А сколько годочков из каждого "утюга" несётся соответствующая пропаганда?

terens 14 августа 2018 | 08:51

Накануне развала ссср горбачевым был проведен референдум на котором народы ссср проголосовали за целостность союза с большим перевесом голосов. то что потом сделал горбачев было преступлением. не зря он получил неплохие деньги от пендосов потом. нас просто продали. и поставили над нами алкаша который довершил начатое.

ostapbey 14 августа 2018 | 08:57

terens: референдум??
А ты, как философ лингвист, можешь воспроизвести ключевой слово того вопроса референдума??
Чтоб понять длину твое лишней хромосомы.
Заодно можешь пытаться оправдаться почему сохранители союза так и не предложили ничего существенного и поныне??
В СНГ, ОДКБ,. СГ и в таёжном союзе даже??

(комментарий скрыт)

croaker 14 августа 2018 | 08:51

Люди подобны колбасам; чем их начинят,то они и носят в себе. /Козьма Прутков/

ostapbey 14 августа 2018 | 09:01

croaker: зато выброс ливера то какой.. тем, чем их и начинили в путинские годы.
Даже..

lnmanusnostras1 14 августа 2018 | 09:04

6% нагревших на всех остальных руки...

ly4_sveta 14 августа 2018 | 09:11

Получается, что Путина поддерживают всего 6%
населения? Он же поддержал победу демократической
революции, был против ГКЧП, переметнулся к демократам,
когда его уже поперли из КГБ. Мимикрия - форма самозащиты.
А потом его кровавая гэбня заставила плясать под свою
дудку, держа на кукане, за все его прошлые «шалости».

kunst54 14 августа 2018 | 09:12

Это та половина опрошенных, которые не жили тогда, не знают и не видели сами, а слушают и верят гэбешым пропагандонам. Тогда как раз и только гэбешное ГКЧП сделало всё для конца советской власти, никто другой. Кто жил тогда, тот помнит сотни тысяч воодушевленного и полного надежд народа на улицах, поддерживавшего реформы и верящего в новую жизнь.

velbkeirf1 14 августа 2018 | 09:21

Светлой памяти БАБу не посвящается

Не бродил я в дремучем лесу с кистенём,
Не лежал я во рву в непроглядной ночи-
Сколотил я богатство на дружбе с Кремлём,
Подобрав к президентскому сердцу ключи.

В состояньи запоя был щедрым Борис
Николаевич Ельцин - что хочешь проси…
«На «Сибнефть» замахнулся? Да хрен с ней,- бери!
Не последнее, чать, достоянье Руси».

Не любил мелочиться нетрезвый вассал
По причине широкой славянской души.
«ЛогоВаз» и «Андаву», а также «Русал»
Поимел я, по сути, почти за гроши.

…Нет бы жить-поживать - олигарху подстать,
Да попутал меня честолюбия бес.
Выпал шанс кукловодом при Ельцине стать,
Опекая семейства его интерес.

Видит Б-г: по воззрениям я либерал
И приверженец строгих моральных начал,
Но строптивых министров с постов - убирал
И послушных людишек туда - назначал…

Что министры? - премьеры боялись меня!
Вдруг в Барвихе затрону больную струну:
Мол, Кабмину, похоже, до фени Чечня,
Так, глядишь, и ваще потеряешь страну…

Время шло, и мой тёзка опять занемог,
Устранился от дел по совету врачей,
И взошел на московский Олимп паренёк
Из заштатного города белых ночей.

Попытался найти я с ним общий язык,
Но в ответ не услышал ни «бэ» и ни «мэ»-
То ли к роли высокой еще не привык,
То ли пакость какую готовил в уме.

Вскоре взял в оборот меня Генпрокурор.
И тогда, за собою не зная вины,
Перекинул я часть сбережений в оффшор
И тихонько смотался из ЭТОЙ страны

galina6837 14 августа 2018 | 09:32

Подписанты Беловежского договора делили апельсин (пост президента). Много их, а он один.... Поделили на 15 долек.
Главной целью был захват власти

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