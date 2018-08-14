Более половины россиян считают, что в августе 1991 ни ГКЧП, ни окружение Бориса Ельцина не занимали правильную позицию

Более половины россиян считают, что в дни августовского путча 91 года ни ГКЧП, ни окружение Бориса Ельцина не занимали правильную позицию. По данным опроса Левада Центра, не считают правой ни одну из сторон 53 процента респондентов. 1 процент опрошенных полагает, что верную позицию занимали участники Государственного комитета по чрезвычайному положению, а в правоте Бориса Ельцина и его окружения уверен каждый десятый респондент. 38 процентов опрошенных считают события 91 года трагическими, имевшими гибельные последствия для страны. 36 процентов респондентов называют путч эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны. Победой демократической революции эти события называют 6 процентов опрошенных.