Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению по существу уголовного дела полковника Дмитрия Захарченко
Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко. Его обвиняют в коррупции и препятствовании правосудию.
Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены денежные средства в различной валюте на сумму около 8 миллиардов рублей.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 14 августа 2018 | 08:36
это которому "подбросили" несколько квартир и несколько миллиардов рублей?
opiatnovyi63 14 августа 2018 | 08:38
Пока такие полковники служат в МВД, Россия будет катится в пропасть..
donkeeng74 14 августа 2018 | 08:41
До сих пор не понятно,,откуда ноги растут у этой массы наличности?С каких дел ?