Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению по существу уголовного дела полковника Дмитрия Захарченко

Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко. Его обвиняют в коррупции и препятствовании правосудию.

Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены денежные средства в различной валюте на сумму около 8 миллиардов рублей.