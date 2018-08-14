Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Церемония прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. В бюджете общим объёмом 717 миллиардов долларов предусмотрено выделение средств на противодействие влиянию России. Речь идёт о постановке на вооружение США новых типов ядерных зарядов, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от Москвы.
Комментарии12
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olegleon 14 августа 2018 | 08:34
" В бюджете общим объёмом 717 миллиардов долларов предусмотрено выделение средств на противодействие влиянию России. "
"Трамп подписал оборонный бюджет на сумму 716 миллиардов долларов "
т.е. весь бюджет 716 млрд, а на противодействие только России 717 млрд?
опять "поколение ЕГЭ" дорвалось до власти на Эхе?
patrikk_1 14 августа 2018 | 08:39
...а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от Москвы...
Похоже на анекдот, если его перефразировать, то Дональд Трамп заходит в камеру, где сидят главы Евросоюза, и он им говорит: "Значит так, я буду ваша мама, а вы мои детки. А так как сиська у меня одна, то вы будете сосать ее по очереди!".
agamasat 14 августа 2018 | 08:46
patrikk_1: совершенно не сомневаюсь, что в такую игру на Савушкина, вы играете со своим начальником перед каждой сменой! Обращаюсь к начальнику: вы ведь видите, что эти ребята в натуре готовы сосать за деньги... Делайте выводы.
agamasat 14 августа 2018 | 08:41
или, поколениям совков уже пришло время перечитывать текст по 10 раз, чтобы понять смысл.)
olegleon 14 августа 2018 | 08:45
agamasat: да, смешно выглядит слово "оборонный", учитывая, что США 77 лет уже не оборонялись ни от кого, а сама сумма больше военных бюджетов всех "врагов" Вашингтона.
sergo_25_26 14 августа 2018 | 08:50
olegleon: А Россия в Украине и Сирии от кого обороняется? И вообще с 1945 г. только нападала на всех самая миролюбивая и скрепная страна.
olegleon 14 августа 2018 | 08:59
sergo_25_26: а Россия тоже более 700 млрд. тратит на "оборону"?
и, если ты написал "на всех", то когда это Россия нападала на США или Британию?
vezdehod 14 августа 2018 | 08:50
Им очень недоволен Китай - Россия . пока, молчит.
utax 14 августа 2018 | 08:48
Денег нет но мы держимся(((
sergo_25_26 14 августа 2018 | 08:53
Как и хотел вовчик увеличить военный бюджет. Только свой не шмогла а США и НАТО увеличил порядочно. Многоходовочка АДНАКА.
garik57 14 августа 2018 | 09:06
717 ярдов. Это 4,8 триллионов,если посчитать на рубли. Если правильно посчитал. Или 48?
rom8883 14 августа 2018 | 09:08
Арабов меньше бы кормили.