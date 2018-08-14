Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг ушёл в отставку из-за того, что не сообщил о проведении отпуска в Иране. Кроме того, он взял с собой служебный телефон, содержавший переписку с коллегами из правительства. Таким образом он нарушил правила безопасности.

В отпуск чиновник ездил вместе с подругой – уроженкой Ирана. Теперь полиция проверяет её связи с иранскими властями.