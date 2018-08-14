Госучреждениям США запретят закупать и применять телекоммуникационное оборудование ведущих китайских производителей
Американским государственным учреждениям запретят закупать и применять телекоммуникационное оборудование ведущих китайских производителей – ZTE и Huawei. Это предусматривает новый оборонный бюджет США на 2019 финансовый год. Разрешение на продление закупки такого оборудование может быть предоставлено лишь при условии, если то или иное ведомство направит убедительные обоснования запроса в национальную разведку США.
Комментарии5
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ukraminadozemljudobrjt 14 августа 2018 | 08:22
счеты, пишущие машинки, само то. Кругом вороги.
aleksandrfedorov 14 августа 2018 | 08:34
Китаезы могут закладывать шпионское программное обеспечение в это оборудование.
viktorova 14 августа 2018 | 08:42
aleksandrfedorov: именно по этой причине русские купили два китайских чемодана для взлома мессенджеров...
vezdehod 14 августа 2018 | 08:53
Всё пойдёт в Россию, так как своего то не создали.
velbkeirf1 14 августа 2018 | 08:35
китайцы говорят так" если деньги некуда девать бери немецкое- все равно его у нас производят" просааали вы господа пиндосы мировое лидерство