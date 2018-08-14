Госучреждениям США запретят закупать и применять телекоммуникационное оборудование ведущих китайских производителей

Американским государственным учреждениям запретят закупать и применять телекоммуникационное оборудование ведущих китайских производителей – ZTE и Huawei. Это предусматривает новый оборонный бюджет США на 2019 финансовый год. Разрешение на продление закупки такого оборудование может быть предоставлено лишь при условии, если то или иное ведомство направит убедительные обоснования запроса в национальную разведку США.