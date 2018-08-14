Российский рэпер Оксимирон призвал поддержать жительницу Барнаула Марию Мотузную, которую обвиняют в экстремизме из-за картинок в соцсети «ВКонтакте». В своём Твиттере он написал, что «уровень несправедливости ситуации запредельный». Музыкант распространил информацию о времени и месте проведения в Барнауле сегодняшнего пикета «За свободный интернет», а также призвал посетить завтрашнее судебное заседание по делу Мотузной.