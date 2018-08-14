Рэпер Оксимирон призвал поддержать жительницу Барнаула Марию Мотузную, которую обвиняют в экстремизме
Российский рэпер Оксимирон призвал поддержать жительницу Барнаула Марию Мотузную, которую обвиняют в экстремизме из-за картинок в соцсети «ВКонтакте». В своём Твиттере он написал, что «уровень несправедливости ситуации запредельный». Музыкант распространил информацию о времени и месте проведения в Барнауле сегодняшнего пикета «За свободный интернет», а также призвал посетить завтрашнее судебное заседание по делу Мотузной.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_1 14 августа 2018 | 08:30
Рэпер Оксимирон призвал поддержать жительницу Барнаула Марию Мотузную, которую обвиняют в экстремизме...
Вот же вафлёр, не удержался чтобы не попиариться на Мотузной.
polsan 14 августа 2018 | 08:31
patrikk_1: а как ты назовёшь себя, если ты на каждой новости в ЭХЕ пиаришься?
proxxit 14 августа 2018 | 08:35
polsan:
Не надо залупаться на капитализм и его ценности..
Забавно, что вы - совковые придурки, сами хотели этого.
olegleon 14 августа 2018 | 08:31
"В своём Твиттере он написал, что «уровень несправедливости ситуации запредельный»"
ну вот и этот на "двушечку" наговорил. следователи и прокуроры не любят критику своих действий
roboss 14 августа 2018 | 09:23
А чо это за чувак тааакой?