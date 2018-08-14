Следственный комитет России, по некоторым данным, закупает оборудование для взлома мессенджера Telegram
В прошлом месяце ведомство заплатило 5 млн. рублей за китайский комплекс, который способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в сервисах, передает ВВС. Система MagiCube может взламывать устройства с операционными системами iOS и Android. Два года назад в руководстве СКР признавали, что используют решения израильской компании Cellebrite для извлечения защищенной информации.
Комментарии3
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pro_hanov 14 августа 2018 | 08:07
"Два года назад в руководстве СКР признавали, что используют решения израильской компании Cellebrite для извлечения защищенной информации"
А израильская компания Cellebrite, не будучи дураками, нверняка использует закладки в софт для извлечения информации о Следственном Комитете для своей разведки МОССАД.
nikmart001 14 августа 2018 | 08:08
Ну раз в других странах это оборудование уже есть, почему и России его не поставить?
Вмешиваться - так вмешиваться!
vilingrad 14 августа 2018 | 08:17
Кто-то что запускает к Солнцу
Где-то разгоняют коллайдер
У кого-то выпускают электромобили
Россия закупает(!) оборудование для взлома...