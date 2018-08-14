Следственный комитет России, по некоторым данным, закупает оборудование для взлома мессенджера Telegram

В прошлом месяце ведомство заплатило 5 млн. рублей за китайский комплекс, который способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в сервисах, передает ВВС. Система MagiCube может взламывать устройства с операционными системами iOS и Android. Два года назад в руководстве СКР признавали, что используют решения израильской компании Cellebrite для извлечения защищенной информации.