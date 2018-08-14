США приостанавливает сотрудничество с Россией по договору об открытом небе

Решение будет действовать до тех пор, пока Москва не вернется к соблюдению условий соглашения, говорится в оборонном бюджете Соединенных Штатов.

Пентагону пока не будут выделять деньги на финансирование Договора по открытому небу – он позволяет участникам соглашения совершать наблюдательные полеты территории друг друга для контроля военной активности. Оборонный бюджет США на следующий год, подписанный президентом страны Дональдом Трампом, запрещает использовать государственные средства для выполнения таких полетов, пока Россия не прекратит систематически нарушать условия договора. В частности Вашингтон считает, что Москва не вправе использовать полученную во время облетов информацию в разведывательных целях. В США также добиваются разрешения от России на наблюдательные полеты над Москвой, Калининградской областью, Чечней, а также над районами, граничащими с Абхазией и Южной Осетией. В принятом военном бюджете также рассматривается возможность размещения дополнительных элементов противоракетной обороны в Европе под предлогом нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отметим, что, согласно оборонному бюджету США, администрации Дональда Трампа дано три месяца, чтобы представить список лиц, связанных с разведкой России. Все они могут попасть под санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки»