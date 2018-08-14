Адвокат бывшего главы фонда доктора Лизы опровергает сообщения о ее эмиграции
Анна Ставицкая сказала ТАСС, что ее подзащитная, журналист Ксения Соколова планирует вернуться в Россию в конце этого месяца. Сейчас экс-руководитель фонда «Справедливая помощь» находится за границей в отпуске. Накануне телеканал «Дождь» рассказал, что Соколова уехала из России навсегда в связи с возбуждением дела о злоупотреблениях полномочиями в фонде. С июля организацией руководит исполнительный директор фонда поддержи слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова.
Комментарии1
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proxxit 14 августа 2018 | 08:10
Убил, украл - достоин европейской цивилизации...