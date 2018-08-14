Новый, экологический, налог вместо действующих сборов за загрязняющие выбросы предлагает ввести Минфин

Проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на портале нормативных правовых актов. Изменения не предполагают увеличения ставок платежей, однако, как пишет «КоммерсантЪ», это может сильно ужесточить режим уплаты и, по всей видимости, фактические сборы. Бизнес, Минприроды и эксперты считают, что в текущем виде проект может лишить регионы поступлений, которые сейчас расходуются ими на компенсацию ущерба среде. Минфин, отмечает газета, в свою очередь, указывает на то, что федеральный бюджет уже сейчас расходует на экологические программы средства налогоплательщиков.