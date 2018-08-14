Соединенные Штаты замораживают сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу
Такая мера будет действовать, пока Москва не вернется к его соблюдению, говорится в тексте американского оборонного бюджета, который подписал президент США Дональд Трамп. Участники договора по открытому небу имеют право облетать территории друг друга для контроля военной активности. Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в систематическом нарушении условий соглашения, начиная с 2004 года. Среди них ограничения на полеты над Калининградской областью, запрет на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах России с Южной Осетией и Абхазией, а также отклонение от согласованных маршрутов под предлогом форс-мажора.
Комментарии7
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ss2020 14 августа 2018 | 07:52
какие рамки, договора... путинские пацаны бога за яйца ухватили...радуются!)))
davi__koloradov 14 августа 2018 | 07:54
Снова рашке плюнули в бандитскую харю.
velbkeirf1 14 августа 2018 | 08:07
davi__koloradov: хохлотроль в перерывах между чистками ершиком польских унитазов старается не забыть вражью мову?
zor 14 августа 2018 | 08:11
davi__koloradov: Элочка -Людоедочка в лице В.Путина,в борьбе с американской баронессой,уже 10 раз прекрашивает один и тот же мех драной кошки то под мексикснского тушкана,то под шанхайского барса,то под супер -дупер ракету,то под танк Армата,то под криволетающую Булаву.
Скоро придется В.В.Путину - Людоеду продавать последнею мебель-стул на котором сидит.
sensei54 14 августа 2018 | 07:58
Не фиг население Калининградской области баламутить.
Как накидают с самолета листовок, и не ровён час...
grazschdanin 14 августа 2018 | 07:58
То, что пиндосы выходят из любых договоров, которые им не нравятся - давно не новость. США в принципе недоговорные. Пора уже это понимать.
seva1223 14 августа 2018 | 08:05
Патовая ситуация, России пофиг так как полученная с помощью "не имеющего" аналогов оборудования инфа ниже цены бумаги, а Америке для сбора инфы, уже ненужны объекты.