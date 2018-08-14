Соединенные Штаты замораживают сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу

Такая мера будет действовать, пока Москва не вернется к его соблюдению, говорится в тексте американского оборонного бюджета, который подписал президент США Дональд Трамп. Участники договора по открытому небу имеют право облетать территории друг друга для контроля военной активности. Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в систематическом нарушении условий соглашения, начиная с 2004 года. Среди них ограничения на полеты над Калининградской областью, запрет на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах России с Южной Осетией и Абхазией, а также отклонение от согласованных маршрутов под предлогом форс-мажора.