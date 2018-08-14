Ответственность за сгоревшую в Кондопоге церковь несут местный музей и приход, уверены в Министерстве культуры
Успенская церковь, как говорят в ведомстве, уничтожена на 95%, но существует возможность ее воссоздания. Специалисты к пятнице должны определить стоимость работ. Сказали ТАСС в правительстве Карелии. Церковь находилась в совместном безвозмездном пользовании прихода РПЦ и краевого музея. Сообщается, что уникальный памятник деревянного зодчества сгорел в результате поджога. По этом делу был задержан 15-летний подросток.
Комментарии3
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a_111111 14 августа 2018 | 07:41
Ну с церкви на ремонт хрен что возьмёшь...
nikvol 14 августа 2018 | 07:56
Ручонки поджигателю купировали?
grazschdanin 14 августа 2018 | 08:02
Интересно, а если бы какой-нибудь несогласный спалил Ельцинцентр, как бы сейчас визжали либералы? А если бы синагогу? Ну тут и вовсе представить страшно.