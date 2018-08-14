Бабушкинский суд вновь арестовал бывшего генерального директора НПО им.Лавочкина Сергея Лемешевского

Его обвиняют в хищении средств госкорпорации «Роскосмос». Ранее Мосгорсуд отменил другое решение об аресте Лемешевского и отправил дело на новое рассмотрение. Как сказал «Интерфаксу» адвокат обвиняемого Иван Тучков, его не предупредили о дате и времени судебного заседания. На слушаниях работал адвокат по назначению. Лемешевский свою вину не признает.