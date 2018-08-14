Адвокаты по делу «Нового величия» призывают отказаться от «несогласованных митингов и шествий»
Адвокаты по делу «Нового величия» призывают отказаться от «несогласованных митингов и шествий» в поддержку их подзащитных. Они полагают, что это принесет только вред. К тому же в результате проведения несогласованной акции могут быть задержания, и, как следствие, штрафы, сказали несколько защитников «Эху Москвы».
Ранее группа деятелей культуры, журналистов, общественных активистов объявила о проведении т.н. «Марша матерей» в среду в поддержку арестованных по делу «Нового величия».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
golfinder 14 августа 2018 | 08:08
На кукан таких адвокатов. Подставные с.ки.