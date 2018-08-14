Дебаты кандидатов на должность мэра Москвы начинаются сегодня

Действующий градоначальник Сергей Собянин, идущий на выборы в порядке самовыдвижения, отказался принять в них участие.

Предвыборные дебаты, начиная с сегодняшнего дня, будут транслироваться на четырех теле— и радиоканалах: «Москва Доверие», «Москва 24», «Радио Москвы» и «Москва FM». Почти все кандидаты на пост мэра уже заявили о готовности встретиться с конкурентами в эфире. Отказался только Сергей Собянин. В предвыборном штабе мэра объяснили такое решение его занятостью, к тому же он и без того «достаточно активного присутствует в информационном поле». Полагающиеся Собянину минуты распределят между другими кандидатами, поскольку «они менее известны москвичам». Во время прошлых выборов мэра города Собянин также отказался от дебатов и победил, набрав 51,37% голосов избирателей. Его главный оппонент Алексей Навальный принял участие в дебатах и стал вторым с 27,24% голосов. На этих же выборах представителей оппозиции не будет – никому из них не удалось преодолеть муниципальный фильтр.

Агитация в рамках предвыборной кампании началась в минувшую субботу и продлится до «дня тишины» 8 сентября. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.