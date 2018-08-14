Дебаты кандидатов на должность мэра Москвы начинаются сегодня
Действующий градоначальник Сергей Собянин, идущий на выборы в порядке самовыдвижения, отказался принять в них участие.
Предвыборные дебаты, начиная с сегодняшнего дня, будут транслироваться на четырех теле— и радиоканалах: «Москва Доверие», «Москва 24», «Радио Москвы» и «Москва FM». Почти все кандидаты на пост мэра уже заявили о готовности встретиться с конкурентами в эфире. Отказался только Сергей Собянин. В предвыборном штабе мэра объяснили такое решение его занятостью, к тому же он и без того «достаточно активного присутствует в информационном поле». Полагающиеся Собянину минуты распределят между другими кандидатами, поскольку «они менее известны москвичам». Во время прошлых выборов мэра города Собянин также отказался от дебатов и победил, набрав 51,37% голосов избирателей. Его главный оппонент Алексей Навальный принял участие в дебатах и стал вторым с 27,24% голосов. На этих же выборах представителей оппозиции не будет – никому из них не удалось преодолеть муниципальный фильтр.
Агитация в рамках предвыборной кампании началась в минувшую субботу и продлится до «дня тишины» 8 сентября. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.
Комментарии4
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ss2020 14 августа 2018 | 07:46
а будущий мэр отказался...а остальные зачем пришли...!? потешиться...!???)))
serg571 14 августа 2018 | 08:17
ss2020: Если есть цирк, то должны быть и клоуны.
goga_s 14 августа 2018 | 07:59
собянин - ВОН из МСК !
gregor 14 августа 2018 | 08:06
Конкуренции нет ,конкурентов нет ,выборов нет ,а вот штаб у Собанина есть и есть начальник штаба ..... Ремчуков .
Смысл -то какой в штабе ,если нет конкурентов ?
Позорище полное .
А ещё главный редактор " Независимой газеты " .
Не может априори быть независимый ,если возглавляешь штаб кандидата .
Это нонсенс ,сюрреализм . Мультики это ,а не выборы .