Соединенные штаты хотят разместить новые элементы противоракетной обороны в Европе
Пентагону поручено изучить такие варианты. Об этом говорится в новом бюджете военного ведомства, который подписал президент США Дональд Трамп. Россию в документе обвиняют в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС. Новые элементы ПРО должны появиться в Европе, чтобы убедить Москву вернуться к соблюдению договора, отмечается в бюджете.
Это также призвано защитить США и силы НАТО от российских ракетных систем наземного базирования. Еще 4 года назад Вашингтон предупредил, что Москва разрабатывает ракету радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Российская сторона настаивала, что она полностью отвечает требованиям договора.
Комментарии6
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archibald_dandy_esquire 14 августа 2018 | 07:39
проект "путин" - самая успешная операция западных разведок для пробуждения НАТО и раскручивания гонки вооружений
proxxit 14 августа 2018 | 08:04
archibald_dandy_esquire:
Жаль, что пилюли Сталина, умиротворявшие европейских убийц перестают действовать.
Европа плотно населена и застроена, поэтому акции русских контор по производству термоядерных зарядов особой мощности явно подрастут...
kotvinder2 14 августа 2018 | 08:08
proxxit: Впарят гейропейцам ещё немного бесполезного хлама, деньжат срубят - а гейропейцы будут грустно кивать головой: "да-да, всегда пожалуйста..."
putin_itogy 14 августа 2018 | 07:41
Правильный шаг!
Охлаждающий, сдерживающий, умиротворяющий разгорячённых старичков-разбойников, пенсионеров чекистов.
Быть добру!
Быть "Патриотам"!
pavel_svr 14 августа 2018 | 07:52
// Новые элементы ПРО должны появиться в Европе, чтобы убедить Москву вернуться к соблюдению договора, отмечается в бюджете. //
Убедительно. А когда появятся новые химические лаборатории, для убеждения по отказу применения газа Новичок?!
lynat 14 августа 2018 | 08:00
Писали, что где то под Харьковом уже готовят площадки под эти комплексы.