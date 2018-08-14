" Американская администрация должна в ближайшие три месяца представить список лиц, связанных с «разведкой России» "

Все эти люди могут попасть под санкции, говорится в оборонном бюджете США, который подписал президент Дональд Трамп. Новые меры предусмотрены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции». В Вашингтоне говорят о необходимости противостоять действиям России против Штатов в киберпространстве. Под «связью с разведкой» понимается любое взаимодействие или действия от лица разведсообщества и ОПК России, а также финансовые операции с ними.