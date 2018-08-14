Американская администрация должна в ближайшие три месяца представить список лиц, связанных с «разведкой России»
Все эти люди могут попасть под санкции, говорится в оборонном бюджете США, который подписал президент Дональд Трамп. Новые меры предусмотрены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции». В Вашингтоне говорят о необходимости противостоять действиям России против Штатов в киберпространстве. Под «связью с разведкой» понимается любое взаимодействие или действия от лица разведсообщества и ОПК России, а также финансовые операции с ними.
Комментарии5
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arye_11 14 августа 2018 | 07:23
Под «связью с разведкой» понимается любое взаимодействие или действия от лица разведсообщества и ОПК России...
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Ранее это формулировали более кратно и более понятно - "Любой контакт с прокаженным делает прокаженным и тебя самого".
igorrrpadlowitchs 14 августа 2018 | 07:36
arye_11: дави кремлёвских клопов !
archibald_dandy_esquire 14 августа 2018 | 07:24
" Американская администрация должна в ближайшие три месяца представить список лиц, связанных с «разведкой России» "
тогда надо начинать с глав.гибрида и заканчивать полевыми агентами луговыми-депутанами и погранишниками, которые теперь фсбшники
vlabumur 14 августа 2018 | 07:31
Нас Рать.
fosst13 14 августа 2018 | 07:37
Ууууу! Русские!!