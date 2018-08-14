Суд в ливийском Триполи, как ожидается, сегодня огласит приговор двум российским морякам с танкера «Теметерон»

Они проходят по делу о контрабанде нефтепродуктов.

Капитан Владимир Текучев и старший помощник Сергей Самойлов были членами экипажа танкера «Теметерон», который задержали два года назад вблизи ливийских территориальных вод. В команду судна входил еще один россиянин, пятеро украинцев и один грек. Танкер принадлежит греческой фирме, но шел под флагом Белиза. На борту «Теметерона» тогда обнаружили около 5 тысяч тонн контрабандного дизельного топлива. Моряков обвинили в нанесении ущерба национальной экономике Ливии за счет продажи нефтепродуктов в обход официальных процедур, а также в пересечении границы без виз. Всю команду арестовали, однако чуть более полугода спустя большую часть экипажа отпустили, в том числе одного россиянина. Владимир Текучев и Сергей Самойлов уже два года остаются под стражей. Российская сторона не раз жаловалась на то, что Триполи затягивает рассмотрение дела и поднимала этот вопрос во время всех контактов с ливийской стороной.

По предъявленным обвинениям россиянам грозит от 6 месяцев до 5 лет тюрьмы. Если суд в Триполи назначит морякам минимальное наказание, их могут сразу же отпустить, поскольку они уже отбыли срок, ожидая решения суда