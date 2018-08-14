Адвокаты обвиняемых по делу «Нового Величия» призывают воздержаться от несогласованных акций в поддержку арестованных

Они не хотят, чтобы пострадали невинные люди, все должно быть по закону, — пояснила «Эху Москвы» защитник Анны Павликовой Ольга Карлова.

По словам Карловой, это единая позиция защиты девушек, матери обвиняемых с ней согласны. В мэрии Москвы также предупреждают, что готовящийся на среду т.н. «Марш матерей» не был согласован.