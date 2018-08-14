Цены на авиабилеты за границу могут вновь вырасти
Причиной стало очередное падения курса рубля. Как сказал в эфире РБК коммерческий директор сервиса для покупки авиабилетов Билетикс Игорь Константинов, новое повышение цен ожидается уже с завтрашнего дня.
По словам Константинова, уже зафиксирован высокий спрос на международные перелеты. За последние несколько дней он вырос на 30%. Между тем спрос по внутрироссийским направлениям почти не изменился.
Комментарии1
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barsuchok 14 августа 2018 | 07:41
Так больше не растет...Или все же растет и два курса как в стародавние времена: Курс ЦБ и неофициальный ?