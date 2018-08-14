Валютный кризис разгорается в Турции
За последние несколько дней резко упал курс турецкой лиры. Это случилось на фоне непростых отношений Анкары и Вашингтона, а также после введения американских пошлин на турецкие сталь и алюминий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в «коварной политической игре».
Несмотря на такие резкие заявления главы государства, в турецком обществе нет единства относительно того, кто же виновен в сложившемся кризисе, — рассказал «Эху Москвы» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.
Он добавил, что в Турции некоторые пытаются обогатиться на валютном кризисе, однако бизнес больше страдает из-за сложившейся ситуации.
Комментарии7
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ura_123 14 августа 2018 | 07:12
Эрдогаша,переходи со своей лиры на православный рубль! А то у вас,мудрых правителей вцепившихся в трон виноваты то Обама, то англичанка,то инопланетяне)))
igorrrpadlowitchs 14 августа 2018 | 07:19
ura_123: поведение национальной валюты является отличным тестом на дебильность правителей!
ltvjrhfn2 14 августа 2018 | 07:48
igorrrpadlowitchs:
местные хорьки и хомячки подобострастно протявкали свой одобрямс решению большого брата. Позавчера эти утырки также послушно хлопали в ладошки атаке эрдогана на российский самолёт
vladimirgornitsky 14 августа 2018 | 07:18
Диктаторы обычно люди некомпетентные, и слушать компетентных советников способны немногие из них.
Из-за идиотской политики Эрдогана экономика Турции оказалась в тяжелом положении, а он лично усугубил ситуацию, призвав несколько дней назад своих подданных продавать имеющуюся у них иностранную валюту, чтобы укрепить таким образом лиру. Любой нормальный человек такой призыв воспримет как прелюдию к запрету на приобретение валюты, и тут же кинется ее покупать, пока можно. Так что результат, естественно, оказался обратным. Удивительно, как слепы бывают диктаторы, уверенные, что могут запросто решать все проблемы, включая эконгомические, и что благодарный народ свое добро и даже жизнь готов отдать во имя диктатора. В этом смысле наиболее ярким был призыв Каддафи к подданным создать живой щит для защиты диктатора от бомбардировок.
Диктаторов практически всегда любят до момента их смерти или свержения. После этого любовь мгновенно проходит. Гитлер, Саддам, Каддафи... Да и Сталин - люди, конечно, плакали вроде как многие после его смерти, но уже через 4 года разоблачения на 20 съезде встретили очень спокойно...
Интересно, что будет на следующий день после ухода (тем или иными способом) Путина.
vlabumur 14 августа 2018 | 08:17
vladimirgornitsky:
Диктаторов практически всегда любят до момента их смерти или свержения. После этого любовь мгновенно проходит.
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Германский кинематограф рискнул оживить фашистского диктатора прямо в центре современного Берлина... Он воскрес даже не из пепла, а будучи облитым бензином, сразу начал своё путешествие по Германии 21 века. Художественный вымысел неуловимо превращается в сатирическое «реалити». Тот случай, когда страшно смешно...
Оливер Мазуччи, исполнитель роли Адольфа Гитлера: «Как и в те тёмные времена, многие люди моментально хотели подружиться с Гитлером. Особенно удручающие ситуации были, когда мне приходилось выступать в толпе. 70 лет не так уж и много, чтобы забыть собственную кровавую историю. Но в нашем обществе до сих пор распространен «зигующий» рефлекс и очень многие получали удовольствие, выкрикивая ксенофобские лозунги».
Чтобы разъезжать в таком образе потребовалось специальное разрешение прокуратуры, никакой пропаганды фашизма, историческая постановка. Впрочем, разъяснять это не пришлось по пути. За время съемок ни одной жалобы на появление в общественных местах Гитлера и 25 тысяч селфи с ним.
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Своей наивностью вы смешите мои тапочки.
Только не подумайте что я приверженец диктатур.Я считаю что даже от диктатуры Ли Куан Ю больше вреда чем пользы.
hata_c_krau 14 августа 2018 | 07:29
Ещё одного царька пиндосы обидели а как же поганые баксы надо сдавать вот и ралдугин тоже не хочет их сдавать ...
davi__koloradov 14 августа 2018 | 07:47
рашке приготовиться.