Валютный кризис разгорается в Турции

За последние несколько дней резко упал курс турецкой лиры. Это случилось на фоне непростых отношений Анкары и Вашингтона, а также после введения американских пошлин на турецкие сталь и алюминий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в «коварной политической игре».

Несмотря на такие резкие заявления главы государства, в турецком обществе нет единства относительно того, кто же виновен в сложившемся кризисе, — рассказал «Эху Москвы» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

Он добавил, что в Турции некоторые пытаются обогатиться на валютном кризисе, однако бизнес больше страдает из-за сложившейся ситуации.