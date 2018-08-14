Соединенные Штаты замораживают сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу

Такая мера будет действовать, пока Москва не вернется к его соблюдению, говорится в тексте американского оборонного бюджета, который подписал президент США Дональд Трамп. Участники договора по открытому небу имеют право облетать территории друг друга для контроля военной активности. Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в систематическом нарушении условий соглашения, начиная с 2004 года.

Американская администрация должна в ближайшие три месяца представить список лиц, связанных с «разведкой России». Все эти люди могут попасть под санкции, говорится в оборонном бюджете США, который подписал президент Дональд Трамп. Новые меры предусмотрены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции». В Вашингтоне говорят о необходимости противостоять действиям России против Штатов в киберпространстве. Под «связью с разведкой» понимается любое взаимодействие или действия от лица разведсообщества и ОПК России, а также финансовые операции с ними.