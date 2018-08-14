Соединенные Штаты замораживают сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу
Такая мера будет действовать, пока Москва не вернется к его соблюдению, говорится в тексте американского оборонного бюджета, который подписал президент США Дональд Трамп. Участники договора по открытому небу имеют право облетать территории друг друга для контроля военной активности. Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в систематическом нарушении условий соглашения, начиная с 2004 года.
Американская администрация должна в ближайшие три месяца представить список лиц, связанных с «разведкой России». Все эти люди могут попасть под санкции, говорится в оборонном бюджете США, который подписал президент Дональд Трамп. Новые меры предусмотрены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции». В Вашингтоне говорят о необходимости противостоять действиям России против Штатов в киберпространстве. Под «связью с разведкой» понимается любое взаимодействие или действия от лица разведсообщества и ОПК России, а также финансовые операции с ними.
Комментарии3
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banyi3 14 августа 2018 | 07:12
Это ОТКРЫТОЕ НЕБО , вообще пустая трата денег для обоих стран.
ss2020 14 августа 2018 | 07:24
вова: мы ж не всём не виноваты...!))) какие ваши доказательства!)))
archibald_dandy_esquire 14 августа 2018 | 07:30
ss2020: " какие ваши доказательства!))) "
#ихтамнет! (в данном случае самолетов-нарушителей)
#а-вы-докажите!
#вы-всё-врёте!