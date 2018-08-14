РСПП попросил Владимира Путина вступиться за бизнес в дискуссии об изъятии сверхдоходов
Предприниматели считают, что инициатива президентского помощника негативно отразится на финансовых рынках.
Российский союз промышленников и предпринимателей направил президенту письмо с изложением своих соображений по поводу идеи помощника главы государства Андрея Белоусова. Тот, напомню, предложил изымать в пользу государства сверхдоходы металлургических, химических и других компаний.
Как пишет РБК, РСПП просит президента поддержать позицию союза и дать понять, что инициатива Белоусова может привести к негативным последствиям для развития предприятий. Кроме того, РСПП просит привлечь к этой дискуссии представителей деловых кругов и сами фирмы, которых затрагивает предложение.
По оценке союза, идея президентского помощника приведет к утрате позиций этих компаний на международных рынках. Кроме того, бизнесмены напоминают, что правительство обещало не повышать налоги до 2024 года, за исключением запланированного роста НДС.
В общей сложности предложение Белоусова подразумевает изъятие больше 500 миллиардов рублей. В список компаний, у которых предложено забрать деньги, попали 14 предприятий, включая «Норникель», АЛРОСА, «Сибур» и другие.
Комментарии9
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ura_123 14 августа 2018 | 07:08
Странно,почему пенсионный фонд не просит путина вмешаться?
igorrrpadlowitchs 14 августа 2018 | 07:15
ura_123: какие- то, прикормленные властью союзы ,изображают заботу о предпринимателях! Вот тявкнули и назад под лавку!
vladimirgornitsky 14 августа 2018 | 07:21
Нашли к кому обращаться. Инициатива не могла произойти без санкции шефа, и уже закончилась. Кто-то нажил большие деньги на скачках курсов акций. Для того, надо полагать, инициатива и возникла. Любопытно было бы узнать выгодоприобретателей от этой аферы. Думаю, что далеко ходить в поисках не потребовалось бы.
neyexo 14 августа 2018 | 07:26
Если лишают корма основную базу - пенсоинеров, то кто будет думать об РСПП?
Что они вообще сделали для ВВП?
Они хоть раз его поддержали?
rena1960 14 августа 2018 | 07:29
В РФ решения уже давно принимает коллективныйпутин и не может президент Путин принимать собственные решения,потому как на следующий день появится другой коллективныйивановпетровсидоров...
ss2020 14 августа 2018 | 07:39
ШУРА Ш. не боись, МЕЧЕЛ не пострадает!))))))))))
forum_participant 14 августа 2018 | 07:40
Почему бы она самом деле не изъять свердоходы у этих жлобов если сами не отдают?
babich174 14 августа 2018 | 07:49
forum_participant: Главное-то не изъять, главное в чьи карманы пойдут изъятые.
babich174 14 августа 2018 | 07:46
Шохин и иже с ним держиморды, вам это намек, что лизание соответствующих мест у соответствующих лиц не приносит дохода, как не приносит дохода и инвестирование в этих лиц и их ролдугинские счета.