СК России, по некоторым данным, закупает оборудование для взлома мессенджера Telegram

Следственный комитет России, по некоторым данным, закупает оборудование для взлома мессенджера Telegram. В прошлом месяце ведомство заплатило 5 млн. рублей за китайский комплекс, который способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в сервисах сообщений, передает ВВС, Система MagiCube может взламывать устройства с операционными системами Apple и Android. Два года назад в руководстве СКР признавали, что используют решения израильской компании Cellebrite для извлечения защищенной информации.