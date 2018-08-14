СК России, по некоторым данным, закупает оборудование для взлома мессенджера Telegram
Следственный комитет России, по некоторым данным, закупает оборудование для взлома мессенджера Telegram. В прошлом месяце ведомство заплатило 5 млн. рублей за китайский комплекс, который способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в сервисах сообщений, передает ВВС, Система MagiCube может взламывать устройства с операционными системами Apple и Android. Два года назад в руководстве СКР признавали, что используют решения израильской компании Cellebrite для извлечения защищенной информации.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kentukky 14 августа 2018 | 06:22
Прямо , новость...Инсайдеры (западные) про возбуждение ФСБ уже с июня пишут.